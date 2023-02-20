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Анчелотти определился с заявкой на матч с Ливерпулем
Кто же отправился в Англию?
Фото: twitter.com/MrAncelotti
"Реал" на официальном сайте огласил список футболистов, вызванных на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Стоит отметить, что в заявке не оказалось Тони Крооса и Орельена Чуамени - они пропустят игру из-за повреждений.
В то же время украинский вратарь Андрей Лунин вошел в число игроков, которые отправились в Англию. Он отыграл 4 из 5 последних матчей, однако в игре против "Осасуны" (2:0) после травмы вернулся Тибо Куртуа.
Встреча "Ливерпуль" - "Реал Мадрид" состоится завтра, 21 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Ответная игра пройдет 15 марта.
????✅ ¡Nuestros convocados para el partido ???? @LFC!#UCL pic.twitter.com/TNWG2aHpvm— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 20, 2023
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