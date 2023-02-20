Анчелотти определился с заявкой на матч с Ливерпулем

"Реал" на официальном сайте огласил список футболистов, вызванных на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Стоит отметить, что в заявке не оказалось Тони Крооса и Орельена Чуамени - они пропустят игру из-за повреждений.

В то же время украинский вратарь Андрей Лунин вошел в число игроков, которые отправились в Англию. Он отыграл 4 из 5 последних матчей, однако в игре против "Осасуны" (2:0) после травмы вернулся Тибо Куртуа.

Встреча "Ливерпуль" - "Реал Мадрид" состоится завтра, 21 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Ответная игра пройдет 15 марта.