Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти определился с заявкой Реала на матч с Ливерпулем
Кто же отправился в Англию?
Фото: twitter.com/MrAncelotti
"Реал" на официальном сайте огласил список футболистов, вызванных на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Стоит отметить, что в заявке не оказалось Тони Крооса и Орельена Чуамени - они пропустят игру из-за повреждений.
В то же время украинский вратарь Андрей Лунин вошел в число игроков, которые отправились в Англию. Он отыграл 4 из 5 последних матчей, однако в игре против "Осасуны" (2:0) после травмы вернулся Тибо Куртуа.
Встреча "Ливерпуль" - "Реал Мадрид" состоится завтра, 21 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Ответная игра пройдет 15 марта.
????✅ ¡Nuestros convocados para el partido ???? @LFC!#UCL pic.twitter.com/TNWG2aHpvm— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 20, 2023
Популярное сейчас
- Цыганков будет звездой Жироны, Зина - ТОП, но Арсенал не станет чемпионом. Влог Роберто Моралеса
- Стало известно, когда Рух сыграет с Миланом в Юношеской лиге УЕФА
- Остался один сбитый самолет до круглой цифры. Генштаб – о потерях россиян за 19 февраля
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру