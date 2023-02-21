Ливерпуль - Реал Мадрид: помните игроков, выступавших за эти команды? Квиз

21 февраля пройдут очередные матчи 1/8 Лиги чемпионов 2022/23. В одном из них встретятся прошлогодние финалисты турнира - "Ливерпуль" в родных стенах будет принимать мадридский "Реал". Напомним, битва за трофей весной 2021 года закончилась победой "сливочных" 1:0.

Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти коллективы игроков. В квизе будет 20 футболистов, на прохождение викторины четыре минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.