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Ливерпуль - Реал Мадрид: помните игроков, выступавших за эти команды? Квиз
Противостоянию на Энфилде посвящается
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
21 февраля пройдут очередные матчи 1/8 Лиги чемпионов 2022/23. В одном из них встретятся прошлогодние финалисты турнира - "Ливерпуль" в родных стенах будет принимать мадридский "Реал". Напомним, битва за трофей весной 2021 года закончилась победой "сливочных" 1:0.
Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти коллективы игроков. В квизе будет 20 футболистов, на прохождение викторины четыре минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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