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Анчелотти: У Реала больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем в прошлом году

Лига Чемпионов
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Мадридцы начинают защиту титула

Анчелотти: У Реала больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем в прошлом году

Фото: uefa.com

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от матча против английского "Ливерпуля" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы ожидаем игры с большой интенсивностью и давлением, без времени на передышку. Мы это хорошо знаем и готовы к этому. У нас больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем в прошлом году.

Команда в хорошей форме, мотивирована и очень хочет сыграть так же хорошо, как в прошлом году. При этом мы понимаем, что это трудное противостояние и что впереди еще ответный матч на нашем стадионе. Мы рады снова принят участие в этом турнире.

У нас хорошие воспоминания о прошлогоднем финале в Париже. Это был равный матч. "Ливерпуль" больше владел мячом, но мы хорошо смотрелись в обороне. Сейчас ситуация другая, потому что играть два матча. Мы это учитываем. Нам надо показывать хороший футбол на протяжении 180 минут", - цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Игра "Ливерпуль" - "Реал" состоится сегодня, 21 февраля в Англии на стадионе "Энфилд" и начнется в 22:00 по Киеву. Ответная встреча пройдет 15 марта.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ливерпуль
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