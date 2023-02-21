Клопп: Ливерпулю нужно нужно сыграть два суперматча против Реала

Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, чего ждет от первого матча против мадридского "Реала" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я не думаю, что нам нужна была игра в Париже [финал прошлого сезона], чтобы сделать эту игру особенной. Мы проиграли эту игру, и в спорте хорошо то, что теперь мы хотим все исправить.

Карло [Анчелотти] - самый спокойный тренер, которого я когда-либо встречал. Классный, умный, приятный, а его умение работать с игроками на совершенно другом уровне, нежели у всех нас. Я очень уважаю его и ценю. У "Реала" команда мирового класса, которую усилили невероятные молодые игроки.

Чтобы пройти дальше, нам нужно провести два суперматча. "Реалу" не надо играть по-особенному, и у них все равно будет шанс. Я очень рад, что мы проводим этот матч сейчас, а не несколько недель назад. Я ожидаю, что "Энфилд" будет в напряжении. Мы снова сделаем все вместе", - сказал Клопп.