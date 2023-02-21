Айнтрахт - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Наполи" дважды становился чемпионом Италии, но в последний раз - более тридцати лет назад. А Лучано Спалетти, ныне тренирующий неаполитанцев, вообще никогда не выигрывал титул. Так что в этом сезоне, в котором "Наполи" опережает своих ближайших преследователей на 15 очков, у команды и тренера есть отличный шанс переписать историю. Но в Лиге чемпионов тоже можно пошуметь. Тем более, ситуация в Серии А не давит на неаполитанцев – играть можно раскрепощенно, не экономя силы.

Первый соперник в плей-офф – немецкий "Айнтрахт", для которого выход из группы стал большим успехом. Матч состоится во вторник, 21-го февраля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию благодаря сигналу от MEGOGO можно смотреть прямо в этой новости.

21 февраля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Франкфурт. "Дойче Банк Парк"

"Айнтрахт" - "Наполи"

Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)