Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Для "Ливерпуля" "Реал" – острый раздражитель. Это соперник, который в последнее время причинил мерсисайдцам немало боли (чего стоят хотя бы поражения в финалах Лиги чемпионов 2017/18 и 2021/22). Вот и сейчас англичане – не фавориты. Но это только добавляет хвороста в кострер. "Ливерпуль" готов выскакивать из штанов, лишь бы не позволить "Реалу" в очередной раз одержать верх.

Интересный, принципиальный матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 21-го февраля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию благодаря сигналу от MEGOGO можно смотреть прямо в этой новости.

Лига чемпионов, раунд плей-офф 1/8, первый матч

21 февраля 2023. Ливерпуль, “"Энфилд”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол