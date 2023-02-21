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Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ливерпуль - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Для "Ливерпуля" "Реал" – острый раздражитель. Это соперник, который в последнее время причинил мерсисайдцам немало боли (чего стоят хотя бы поражения в финалах Лиги чемпионов 2017/18 и 2021/22). Вот и сейчас англичане – не фавориты. Но это только добавляет хвороста в кострер. "Ливерпуль" готов выскакивать из штанов, лишь бы не позволить "Реалу" в очередной раз одержать верх.

Интересный, принципиальный матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 21-го февраля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию благодаря сигналу от MEGOGO можно смотреть прямо в этой новости.

Лига чемпионов, раунд плей-офф 1/8, первый матч

21 февраля 2023. Ливерпуль, “"Энфилд”

“Ливерпуль” 22:00 “Реал” Мадрид

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль
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