У Клоппа 9 побед над испанскими клубами в Лиге чемпионов. До рекорда – 1 матч

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп 9 раз побеждал в Лиге чемпионов испанские команды. До рекорда Оттмара Хитцфельда и Пеппа Гвардиолы по одному матчу.

Сегодня "Ливерпуль" сыграет с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов и у Клоппа будет шанс догнать специалистов.

Напомним, что Оттмар Хитцфельд тренировал "Боруссию" Дортмунд и "Баварию", с которыми побеждал в Лиге чемпионов в 1997-м и 2001-м годах, соответственно.

У "Ливерпуля" 3 победы над "Реалом" в ЛЧ, в то время как у Мадрида 5 побед.

