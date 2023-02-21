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У Клоппа 9 побед над испанскими клубами в Лиге чемпионов. До рекорда – 1 матч

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Сможет победить "Реал"?

У Клоппа 9 побед над испанскими клубами в Лиге чемпионов. До рекорда – 1 матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп 9 раз побеждал в Лиге чемпионов испанские команды. До рекорда Оттмара Хитцфельда и Пеппа Гвардиолы по одному матчу.

Сегодня "Ливерпуль" сыграет с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов и у Клоппа будет шанс догнать специалистов.

Напомним, что Оттмар Хитцфельд тренировал "Боруссию" Дортмунд и "Баварию", с которыми побеждал в Лиге чемпионов в 1997-м и 2001-м годах, соответственно.

У "Ливерпуля" 3 победы над "Реалом" в ЛЧ, в то время как у Мадрида 5 побед.

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В статье: Юрген Клопп Лига чемпионов Ливерпуль
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