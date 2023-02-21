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У Клоппа 9 побед над испанскими клубами в Лиге чемпионов. До рекорда – 1 матч
Сможет победить "Реал"?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп 9 раз побеждал в Лиге чемпионов испанские команды. До рекорда Оттмара Хитцфельда и Пеппа Гвардиолы по одному матчу.
Сегодня "Ливерпуль" сыграет с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов и у Клоппа будет шанс догнать специалистов.
Напомним, что Оттмар Хитцфельд тренировал "Боруссию" Дортмунд и "Баварию", с которыми побеждал в Лиге чемпионов в 1997-м и 2001-м годах, соответственно.
У "Ливерпуля" 3 победы над "Реалом" в ЛЧ, в то время как у Мадрида 5 побед.
9 - Jürgen Klopp has won nine games against Spanish sides in the Champions League, and could tonight equal the record currently held by both Ottmar Hitzfeld and Pep Guardiola (10 each). Decima? #LFCRMA pic.twitter.com/2q7jUm56eH— OptaFranz (@OptaFranz) February 21, 2023
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