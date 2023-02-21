Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кроос отправился в Ливерпуль и будет доступен для матча, несмотря на отсутствие в заявке
Анчелотти будет немного спокойнее
Фото: https://twitter.com/realmadrid
Тони Кроос отправился в Ливерпуль и будет доступен к матчу 1/8 Лиги чемпионов, официально сообщает "Реал". Ранее клуб не включил его в заявку на матч.
Согласно сайту Transfermarkt Тони Кроос болел гриппом с 11-го февраля. Сейчас полузащитник выздоровел и готов принять участие в матче.
В последних матчах полузащитника заменял Дани Себальос. Он хорошо себя проявил, но не факт что испанец выйдет в основе на матч с "Ливерпулем".
Кроос провел в этом сезоне 30 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00. Ответная встреча состоится 15-го марта.
????✅ ¡Nuestros convocados para el partido ???? @LFC!#UCL pic.twitter.com/TNWG2aHpvm— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 20, 2023
Популярное сейчас
- Россияне ударили из РСЗО по Херсону – есть погибшие и раненые
- Мудрик установил абсолютный антирекорд АПЛ
- Экс-тренера Шахтера отправили в отставку в Италии
- Ливерпуль - Реал Мадрид. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 21.02.2023
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО