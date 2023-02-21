Кроос отправился в Ливерпуль и будет доступен для матча, несмотря на отсутствие в заявке

Тони Кроос отправился в Ливерпуль и будет доступен к матчу 1/8 Лиги чемпионов, официально сообщает "Реал". Ранее клуб не включил его в заявку на матч.

Согласно сайту Transfermarkt Тони Кроос болел гриппом с 11-го февраля. Сейчас полузащитник выздоровел и готов принять участие в матче.

В последних матчах полузащитника заменял Дани Себальос. Он хорошо себя проявил, но не факт что испанец выйдет в основе на матч с "Ливерпулем".

Кроос провел в этом сезоне 30 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00. Ответная встреча состоится 15-го марта.