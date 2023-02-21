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Бензема, Винисиус и Родриго против Нуньеса, Салаха и Гакпо – составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль – Реал
Кроос может выйти на поле с замены
Фото: https://twitter.com/realmadrid
Стали известны составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Реал". Встреча начнется в 22:00.
Состав "Ливерпуля":
- 1 Алиссон (В)
- 43 Байчетич С.
- 66 Александер-Арнольд Т.
- 4 Ван Дейк В.
- 18 Гакпо
- 2 Гомес Дж.
- 27 Нуньес Д.
- 26 Робертсон Е.
- 11 Салах М.
- 3 Фабинью
- 14 Хендерсон Дж. (К)
Состав "Реала":
- 1 Куртуа Т. (В)
- 4 Алаба Д.
- 9 Бензема К. (К)
- 15 Вальверде Ф.
- 20 Винисиус Жуниор
- 12 Камавинга Э.
- 2 Карвахаль Д.
- 3 Милитан Е.
- 10 Модрич Л.
- 21 Родриго
- 22 Рюдигер А.
Ответная встреча на Сантьяго Бернабеу пройдет 15-го марта.
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