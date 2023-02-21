  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бензема, Винисиус и Родриго против Нуньеса, Салаха и Гакпо – составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль – Реал
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бензема, Винисиус и Родриго против Нуньеса, Салаха и Гакпо – составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль – Реал

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Кроос может выйти на поле с замены

Бензема, Винисиус и Родриго против Нуньеса, Салаха и Гакпо – составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль – Реал

Фото: https://twitter.com/realmadrid

Новина українською

Стали известны составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Реал". Встреча начнется в 22:00.

Состав "Ливерпуля":

  • 1 Алиссон (В)
  • 43 Байчетич С.
  • 66 Александер-Арнольд Т.
  • 4 Ван Дейк В.
  • 18 Гакпо
  • 2 Гомес Дж.
  • 27 Нуньес Д.
  • 26 Робертсон Е.
  • 11 Салах М.
  • 3 Фабинью
  • 14 Хендерсон Дж. (К)

Состав "Реала":

  • 1 Куртуа Т. (В)
  • 4 Алаба Д.
  • 9 Бензема К. (К)
  • 15 Вальверде Ф.
  • 20 Винисиус Жуниор
  • 12 Камавинга Э.
  • 2 Карвахаль Д.
  • 3 Милитан Е.
  • 10 Модрич Л.
  • 21 Родриго
  • 22 Рюдигер А.

Ответная встреча на Сантьяго Бернабеу пройдет 15-го марта.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов
yellow-arrow
Осимхен против Коло Муани – известны составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ Айнтрахт – Наполи
yellow-arrow
Удобный соперник для Мадрида? Текстовая трансляция матча Ливерпуль - Реал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде