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Ливерпуль - Реал 2:5. Красота и величие Мадрида

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Потрясающий матч команды Анчелотти - от 0:2 до 5:2 за 50 минут

Ливерпуль - Реал 2:5. Красота и величие Мадрида

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Даже по стандартам “Реала”, эта победа над “Ливерпулем” по-настоящему впечатляет. Мадрид любит побеждать “красных”. Шесть побед в последних семи матчах, из них два финала Лиги чемпионов. Куда уж больше. Но “Реалу” все мало. Впервые в своей еврокубковой истории “Ливерпуль” пропустил на своем четыре и больше голов. “Реал” неудержим. “Реал” готов побеждать при любых условиях.

Мог бы ли кто-то на 15-й минуте подумать, что все закончится именно так? “Реал” Мадрид накрывало красной волной. “Ливерпуль” начал матч с интенсивностью, желанием и нацеленностью. Гости не выдерживали предложенный темп. Это было похоже на старый-добрый “Ливерпуль”. Например, первый гол. Хорошее взаимодействия Хендерсона, Трента и Салаха на правом фланге, египтянин забросил мяч в штрафную, а Дарвин Нуньес элегантно поразил ворота Куртуа пяткой.

“Ливерпуль” продолжал давление. Команда Клоппа прессинговала и быстро проводила свои атаки. В игре присутствовал элемент хаоса, не в последнюю очередь из-за скользкого поля. Второй гол родился после синхронного падения Хендерсона и Камавинги в центре поля, Кархаваль думал, что он успокоил игру, дав пас назад на Куртуа, но бельгиец не смог обработать мяч, и его обокрал Салах – 2:0.

Все могло продолжаться и дальше в таком ключе, но было заметно, что “Реал” сохранял хладнокровие и уверенность в себе. Кроме того, Мадрид продолжал действовать по своему плану – “бланкос” давили на зону Трента/Гомеса.

И быстро добились своего. Правда, ничего не было бы без индивидуального класса Винисиуса. У бразильца была не самая удобная позиция для удара, вокруг него было три соперника, но Вини пробил сильно и в угол – 2:1.

Камбек “Реала” еще не назревал. “Ливерпуль” был в игре. Салах и Нуньес организовали еще один шанс у ворота Мадрида, но Милитао и Карвахаль вдвоем заблокировали удар уругвайца.

А затем свой ответ Куртуа решил дать Алиссон. Винисиус не особо даже прессинговал вратаря “Ливерпуля” после своей потери, и даже отвернулся от мяча, но кипер “Ливерпуля” умудрился ударить прямо в вингера “Реала”.

Свой третий гол “Реал” мог забивать еще до перерыва, но Робертсон в последний момент выбил мяч из-под ног Родриго. Но “Ливерпуль” к этому моменту уже окончательно потерял контроль над матчем. Вальверде и Модрич получали много свободы на мяче в центре поля, прессинг “Ливерпуля” утратил координированность, по странному совпадению после вынужденной замены Алабы на Начо у “Ливерпуля” перестали получаться атаки через фланг Салаха. Инициатива полностью перешла к “Реалу”.

Две победы в чемпионате Англии со счетом 2:0 не должны были вводить в заблуждении. “Ливерпуль” по-прежнему нестабильная команда, и одна из отличительных черт таких команд – это игра при стандартах у своих ворот. Третий гол в ворота Алиссона – это просто ужасный провал. Модрич выполнил подачу со штрафного, а Милитао почему-то остался без опеки, никто даже не сделал видимость рывка за защитником “Реала”, и бразилец головой вколотил мяч в сетку.

3:2, камбэк был завершен. Но “Реал”, почувствовав слабину, не собирался останавливаться. Пришло время Бензема. На 55-й минуте француз получил мяч от Родриго, и рикошетом от Гомес поразил ворота, а через 12 минут, Модрич, как ему двадцать лет, проскочил на скорости Фабиньо и Байчетича, дал пас Винисиусу, а бразилец ассистировал Бензема.

Оставалось играть более 20 минут, но игра была сделана. Трибуны затихли, “Реал” успокоился, у “Ливерпуля” не было шанса. Лига чемпионов – это турнир для “Реала”. Зачем ему Суперлига?

Лига чемпионов, раунд плей-офф 1/8, первый матч. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Реал” Мадрид 2:5

Голы: Нуньес 4, Салах 14 – Винисиус 21, Винисиус 26, Милитао 47, Бензема 55, Бензема 67

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес (Матип 73), ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Милнер 73) Фабиньо, Байчетич (Эллиотт 85) – Салах, Гакпо (Фирмино 64), Нуньес (Жота 64)

“Реал” Мадрид: Куртуа – Кархаваль, Милитао, Рюдигер, Алаба (Начо 27) – Вальверде, Камавинга, Модрич (Кроос 87) – Родриго (Себальос 81), Бензема (Асенсио 87), Винисиус

Предупреждения: Эллиотт 90+3 – Винисиус 60

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В статье: Карим Бензема Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Мохамед Салах Винисиус Жуниор Дарвин Нуньес
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Комментарии (47)
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sasha popov (Новомосковськ)
22.02.2023 в 01:30
Шо то после сегодняшней феерии страшновато становится за 2 березня і за 19
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0
0
kalan-86 (Анкара)
22.02.2023 в 01:13
Це вже too much. Шкода Ліверпуль. Я повістю промахнувся з прогнозом.
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.02.2023 в 01:20
А почему тебе их шкода?
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0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.02.2023 в 00:23
Да простит меня Виталий Spokoyno, но так и есть,что Ливерпуль- отстой, а в этом сезоне большая куча го*на и Битлз здесь не причём. Вот и ответ почему на жеребьевку представитель Ливерпуля приехал в одних брюках, а уехал в других Клопп, после второго забитого Ливерпулем гола , кричал команде, чтобы они немедленно прекратили, так нельзя! PS. Страшно представить, что бы сделала Мальорка с этим Ливерпулем
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+1
-3
La Scala (Milano)
22.02.2023 в 00:25
Ти хочеш сказати, що те саме, що Баварія зробила із Барсою?
Ответить
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.02.2023 в 00:27
Может и те))
0
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
22.02.2023 в 00:31
А что Мальорка, команда играющая в антифутбол, как еще с десяток команд Ла Лиги. Конечно, у них нет другого выбора, иначе Реал их будет разрывать по 10-0, но смотреть на это каждую неделю уже тошнит. Сегодня же получил удовольствие от футбола, даже если бы счет был другим. Шикарный матч.
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+3
0
metall5291 (Kharkiv)
22.02.2023 в 00:49
Да, это был футбол в своей красоте.
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.02.2023 в 01:00
hrdhrd (Украина) Ты наверное неправильно меня понял. Про Мальорку была безвредная шутка.)
+1
-1
avatar
Campeón
22.02.2023 в 00:32
От я не розумію. З твоїх слів Ліверпуль - відстій, збірна наших хороших друзів поляків - теж відстій, а що для тебе тоді не відстій? помийка, котру опускали всі кому не лінь, навіть Айнтрахт, той же Ліверпуль 4-0 ти клоун
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+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.02.2023 в 00:41
И ты тоже отстой желтопузый.
0
-2
Будєм разбіратся (Київ)
22.02.2023 в 00:22
Не фанат Реалу, але матч топовий. Красави
Ответить
+2
0
La Scala (Milano)
22.02.2023 в 00:09
Мбаппе десь нервово гризе нігті))). Реал - Мілан був би чудовий фінал!.
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
22.02.2023 в 00:12
Нах этот негр нужен. Пусть гниет в псж рядом с пешеходом
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
22.02.2023 в 00:15
я был всегда против этого мажора, в том числе еще в той его переходной "опупее".
+1
0
oda1979 (Запорожье)
22.02.2023 в 00:09
Шлемазлам на заметку, что их ждёт в эль классико. РМ ливер просто задавил. Можно поздравлять мадридцев с выходом в следующий раунд.
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+3
0
Перевзутий
22.02.2023 в 00:13
Так а с кем играет то в след. раунде?
Ответить
0
-2
La Scala (Milano)
22.02.2023 в 00:15
Перес тобі в допомогу)))
+1
0
Перевзутий
22.02.2023 в 00:16
Не, у меня Лапорта дружбан)
Ответить
0
-1
La Scala (Milano)
22.02.2023 в 00:18
Так перевзуйся знову)))
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
22.02.2023 в 00:17
у шлёмиков - траур, потому что они болеют не за своих (Барсу) , а против наших (Реала). Кто хочет, может их пожалеть "чисто по-человечески".
Ответить
+1
0
Перевзутий
22.02.2023 в 00:20
Мы и за своих и против чужих. Можно подумать, когда Барса с кем-то играет,вы против нее не болеете.
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.02.2023 в 00:26
metall5291 (Kharkiv) Ну ты даёшь. Наверное в спешке написал, не успел подумать
0
-3
metall5291 (Kharkiv)
22.02.2023 в 00:39
dynamo kiev #1 (Charlotte ) ну если и зве*зданул чуть- чуть лишку , то мало-мало Не каждый день такие побоища устраивают клубу рангом Ливерпуля. Это все-таки не Шериф, Карабах или Лудогорец.Пусть меня простят их поклонники.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
22.02.2023 в 01:35
Перевзутий если тебе интересно, я болею против Барсы, только как против конкурента. И в Ла - Лиге, и ЛЧ (если она там бывает). И если судьба сводит её с Реалом. Во всех прочих случаях я против Барсы не болею. Ибо она всегда играет в интересный футбол и имеет свой стиль. По крайней мере она - не "автобусный" Атлетико с хорошими футболистами и примитивной игрой.
0
0
Перевзутий
22.02.2023 в 00:09
Ливерпуль фсе! Побыл немного в элите, давай обратно к середнякам, где ему и место. Ман Сити и Арсенал в Англии рулят! А на кого реалишка попадает в след.раунде?
Ответить
0
-4
oda1979 (Запорожье)
22.02.2023 в 00:10
Каталонишки в Манчестер едут?
Ответить
+2
0
La Scala (Milano)
22.02.2023 в 00:11
По ходу вже приїхали)))
+1
0
Перевзутий
22.02.2023 в 00:12
Может едут, а может летят.
0
-2
oda1979 (Запорожье)
22.02.2023 в 00:13
Ехать дешевле. Особенно, когда особого смысла нет
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
22.02.2023 в 00:12
перевзутишко - нащо воно тобі, той наступний раунд. Ка*кай собі, здавай аналізи.
Ответить
+2
0
Перевзутий
22.02.2023 в 00:14
Причем тут это? Или анализы тебе занести?)
0
-2
metall5291 (Kharkiv)
22.02.2023 в 00:41
мне не надо, в лабораторию
0
0
metall5291 (Kharkiv)
22.02.2023 в 00:09
Разгром такого соперника на его поле (каков бы ни был сегодня Ливерпуль) дорогого стоит. Не хочу употреблять ядерные и ядрёные эпитеты - но Реал действительно великий клуб и великая футбольная команда. Да еще и имея 0-2 в дебюте. Супер, супер, супер. Спасибо всей Команде, ну а Вини - этот парень стал таки звездой. Надеюсь - надолго. Всех наших - с Победой.
Ответить
+4
0
La Scala (Milano)
22.02.2023 в 00:14
Цікаво, а коли Лівер отримував п'ятірку в себе вдома в ЛЧ? І чи отримував взагалі?)). Барса в Ліверпулі після 0:2 ще два ковтнула і з ганьбою вилетіла, а Реал після 0:2 п'ятірку поклав. Ось і вся різниця між Реалом та Барсою)))
Ответить
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
22.02.2023 в 00:32
не знаю, може такого не було й ніколи. Так і Клопп може вилетіти, якщо там керівництво погарячкує.
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
22.02.2023 в 00:18
Вітаю!
Ответить
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
22.02.2023 в 00:42
дякую адекватному уболівальнику.
0
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
22.02.2023 в 00:06
Отличный матч и даже какая-то будничная ремонтада от Мадрида. Вы забьете нам сколько сможете, а мы вам сколько захотим) Все молодцы, но Винисиус просто невероятен
Ответить
+4
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
22.02.2023 в 00:08
А Модріч?
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
22.02.2023 в 00:11
Модрич наше все.
+3
0
avatar
hrdhrd (Украина)
22.02.2023 в 00:28
Да и Модрич молодец, и Карим, и Камавинга, и Милитао, и остальные. Разве что Куртуа несвойственно для себя ошибся, но Аллисон поддержал коллегу))
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
22.02.2023 в 00:47
Прекрасный получился матч в бразильском стиле (Вы именно это имели ввиду). Весёлый, немного бесшабашный, но "результат на табло". Ливеру я бы посоветовал с*экономить на билетах. Перелет в Мадрид, и даже поездка на мулах того не стоит.
Ответить
0
0
La Scala (Milano)
22.02.2023 в 00:05
Вітаю реалістів із суперперемогою! Реал вчергове довів, що ЛЧ для нього найулюбленіший турнір і в ньому для нього немає нічого неможливого!
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+4
0
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Campeón
22.02.2023 в 00:02
Великий матч!
Ответить
+4
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
21.02.2023 в 23:56
Що це було? Фантастика!
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+4
0
download1 (huyersk)
22.02.2023 в 00:19
свято футболу
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+1
0

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