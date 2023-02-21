Ливерпуль - Реал 2:5. Красота и величие Мадрида

Даже по стандартам “Реала”, эта победа над “Ливерпулем” по-настоящему впечатляет. Мадрид любит побеждать “красных”. Шесть побед в последних семи матчах, из них два финала Лиги чемпионов. Куда уж больше. Но “Реалу” все мало. Впервые в своей еврокубковой истории “Ливерпуль” пропустил на своем четыре и больше голов. “Реал” неудержим. “Реал” готов побеждать при любых условиях.

Мог бы ли кто-то на 15-й минуте подумать, что все закончится именно так? “Реал” Мадрид накрывало красной волной. “Ливерпуль” начал матч с интенсивностью, желанием и нацеленностью. Гости не выдерживали предложенный темп. Это было похоже на старый-добрый “Ливерпуль”. Например, первый гол. Хорошее взаимодействия Хендерсона, Трента и Салаха на правом фланге, египтянин забросил мяч в штрафную, а Дарвин Нуньес элегантно поразил ворота Куртуа пяткой.

“Ливерпуль” продолжал давление. Команда Клоппа прессинговала и быстро проводила свои атаки. В игре присутствовал элемент хаоса, не в последнюю очередь из-за скользкого поля. Второй гол родился после синхронного падения Хендерсона и Камавинги в центре поля, Кархаваль думал, что он успокоил игру, дав пас назад на Куртуа, но бельгиец не смог обработать мяч, и его обокрал Салах – 2:0.

The perfect start ???? pic.twitter.com/kh95VmsR6l — Liverpool FC (@LFC) February 21, 2023

Все могло продолжаться и дальше в таком ключе, но было заметно, что “Реал” сохранял хладнокровие и уверенность в себе. Кроме того, Мадрид продолжал действовать по своему плану – “бланкос” давили на зону Трента/Гомеса.

И быстро добились своего. Правда, ничего не было бы без индивидуального класса Винисиуса. У бразильца была не самая удобная позиция для удара, вокруг него было три соперника, но Вини пробил сильно и в угол – 2:1.

Камбек “Реала” еще не назревал. “Ливерпуль” был в игре. Салах и Нуньес организовали еще один шанс у ворота Мадрида, но Милитао и Карвахаль вдвоем заблокировали удар уругвайца.

А затем свой ответ Куртуа решил дать Алиссон. Винисиус не особо даже прессинговал вратаря “Ливерпуля” после своей потери, и даже отвернулся от мяча, но кипер “Ливерпуля” умудрился ударить прямо в вингера “Реала”.

Свой третий гол “Реал” мог забивать еще до перерыва, но Робертсон в последний момент выбил мяч из-под ног Родриго. Но “Ливерпуль” к этому моменту уже окончательно потерял контроль над матчем. Вальверде и Модрич получали много свободы на мяче в центре поля, прессинг “Ливерпуля” утратил координированность, по странному совпадению после вынужденной замены Алабы на Начо у “Ливерпуля” перестали получаться атаки через фланг Салаха. Инициатива полностью перешла к “Реалу”.

Две победы в чемпионате Англии со счетом 2:0 не должны были вводить в заблуждении. “Ливерпуль” по-прежнему нестабильная команда, и одна из отличительных черт таких команд – это игра при стандартах у своих ворот. Третий гол в ворота Алиссона – это просто ужасный провал. Модрич выполнил подачу со штрафного, а Милитао почему-то остался без опеки, никто даже не сделал видимость рывка за защитником “Реала”, и бразилец головой вколотил мяч в сетку.

3:2, камбэк был завершен. Но “Реал”, почувствовав слабину, не собирался останавливаться. Пришло время Бензема. На 55-й минуте француз получил мяч от Родриго, и рикошетом от Гомес поразил ворота, а через 12 минут, Модрич, как ему двадцать лет, проскочил на скорости Фабиньо и Байчетича, дал пас Винисиусу, а бразилец ассистировал Бензема.

Оставалось играть более 20 минут, но игра была сделана. Трибуны затихли, “Реал” успокоился, у “Ливерпуля” не было шанса. Лига чемпионов – это турнир для “Реала”. Зачем ему Суперлига?

Лига чемпионов, раунд плей-офф 1/8, первый матч. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Реал” Мадрид 2:5

Голы: Нуньес 4, Салах 14 – Винисиус 21, Винисиус 26, Милитао 47, Бензема 55, Бензема 67

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес (Матип 73), ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Милнер 73) Фабиньо, Байчетич (Эллиотт 85) – Салах, Гакпо (Фирмино 64), Нуньес (Жота 64)

“Реал” Мадрид: Куртуа – Кархаваль, Милитао, Рюдигер, Алаба (Начо 27) – Вальверде, Камавинга, Модрич (Кроос 87) – Родриго (Себальос 81), Бензема (Асенсио 87), Винисиус

Предупреждения: Эллиотт 90+3 – Винисиус 60