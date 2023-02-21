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Стефан Байчетич – самый молодой игрок старта Ливерпуля в истории Лиги чемпионов
Парень уже месяц стабильно играет в основе "красных"
Фото: https://twitter.com/LFC
Полузащитник "Ливерпуля" Стефан Байчетич вышел в старте команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Испанец стал самым молодым игроком, вышедшим в основе красных в турнире.
Байчетичу 18 лет и 122 дня. Мололоже него в Лиге чемпонов за "Ливерпуль" никто не выходил.
Стефан выходит в основе "красных" уже в 7-ой встрече подряд. Всего в сезоне он выходил на поле 21 раз, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
18 - Stefan Bajcetic is the youngest player (18 years, 122 days) to start a @ChampionsLeague match for Liverpool. Talent.— OptaJoe (@OptaJoe) February 21, 2023
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