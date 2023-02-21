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Ливерпуль – Реал. 2:0. Куртуа подскользнулся перед Салахом и привез гол на свои ворота – Видео

Лига Чемпионов
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Ливерпуль – Реал. 2:0. Куртуа подскользнулся перед Салахом и привез гол на свои ворота – Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" забил курьезный второй мяч в ворота мадридского "Реала". Отличился не только Мохаммед Салах, но и Тибо Куртуа.

Карвахаль отдал неудобную передачу верхом на Тибо. Казалось, что бельгийский голкипер обработал пас, но в последний момент он подскользнулся и Салах добил мяч в ворота.

14' Мохаммед Салах – 2:0.

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В статье: Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ливерпуль
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