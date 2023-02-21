Ливерпуль – Реал. 2:0. Куртуа подскользнулся перед Салахом и привез гол на свои ворота – Видео

"Ливерпуль" забил курьезный второй мяч в ворота мадридского "Реала". Отличился не только Мохаммед Салах, но и Тибо Куртуа.

Карвахаль отдал неудобную передачу верхом на Тибо. Казалось, что бельгийский голкипер обработал пас, но в последний момент он подскользнулся и Салах добил мяч в ворота.

14' Мохаммед Салах – 2:0.