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Ливерпуль – Реал. 2:0. Куртуа подскользнулся перед Салахом и привез гол на свои ворота – Видео
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" забил курьезный второй мяч в ворота мадридского "Реала". Отличился не только Мохаммед Салах, но и Тибо Куртуа.
Карвахаль отдал неудобную передачу верхом на Тибо. Казалось, что бельгийский голкипер обработал пас, но в последний момент он подскользнулся и Салах добил мяч в ворота.
14' Мохаммед Салах – 2:0.
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