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Ливерпуль – Реал 2:5. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кто худший вратарь вечера?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Только за один тайм "Ливерпуль" и "Реал" на двоих забили четыре гола. Причем львиную долю за этот результат на себя могут возложить голкиперы обеих команд, записавших "асисты" в пользу соперников своими ошибками. Мерсисайдцы открыли счет во встрече и выигрывали 2:0. Однако еще до перерыва потеряли преимущество. А в дебюте второй половины Мадрид еще двумя голами добил мерсисайдцев.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Ливерпуль" – "Реал" 2:5
Голы: Нуньес 4, Салах 14 – Жуниор 21, Жуниор 36, Милитао 47, Бензема 55, Бензема 66
Гол Нуньеса
Гол Салаха
Первый гол Жуниора
Второй гол Жуниора
Гол Милитао
Первый гол Бензема
Второй гол Бензема
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