Ливерпуль – Реал. 2:5. Отскоки и индивидуальное мастерство Бензема помогает мадридцам забить – Видео

"Реал" забил четвертый в ворота "Ливерпуля" на Энфилде в рамках противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов. Отличился Карим Бензема.

В первом случае Бензема получил мяч в штрафной после короткой перепасовки мадридцев и нанес удар. Полет мяча скорректировал Джо Гомес и Алиссон разминулся с мячом.

55' Карим Бензема – 2:4.

Во втором Винисиус отдал точную передачу, а Карим разобрался с Алиссоном. Счет разгромный.

67' Карим Бензема – 2:5.