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Ливерпуль – Реал. 2:5. Отскоки и индивидуальное мастерство Бензема помогает мадридцам забить – Видео

Лига Чемпионов
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Матч из одних курьезов

Ливерпуль – Реал. 2:5. Отскоки и индивидуальное мастерство Бензема помогает мадридцам забить – Видео

Twitter Real Madrid C.F.

Новина українською

"Реал" забил четвертый в ворота "Ливерпуля" на Энфилде в рамках противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов. Отличился Карим Бензема.

В первом случае Бензема получил мяч в штрафной после короткой перепасовки мадридцев и нанес удар. Полет мяча скорректировал Джо Гомес и Алиссон разминулся с мячом.

55' Карим Бензема – 2:4.

Во втором Винисиус отдал точную передачу, а Карим разобрался с Алиссоном. Счет разгромный.

67' Карим Бензема – 2:5.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль
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