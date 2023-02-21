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Ливерпуль – Реал. 2:5. Отскоки и индивидуальное мастерство Бензема помогает мадридцам забить – Видео
Матч из одних курьезов
Twitter Real Madrid C.F.
"Реал" забил четвертый в ворота "Ливерпуля" на Энфилде в рамках противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов. Отличился Карим Бензема.
В первом случае Бензема получил мяч в штрафной после короткой перепасовки мадридцев и нанес удар. Полет мяча скорректировал Джо Гомес и Алиссон разминулся с мячом.
55' Карим Бензема – 2:4.
Во втором Винисиус отдал точную передачу, а Карим разобрался с Алиссоном. Счет разгромный.
67' Карим Бензема – 2:5.
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