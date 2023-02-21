Ливерпуль впервые в своей истории пропустил пять мячей на своем поле в еврокубковом матче

В матче 1/8-й финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле принимал "Реал". Мерсисайдцы вели в счете 2:0, но в итоге проиграли 2:5.

Это первый случай в истории, когда "Ливерпуль" на своем домашнем стадионе в еврокубовом матче пропустил пять мячей.

Ответный матч между "Ливерпулем" и "Реалом" состоится в Мадриде 15-го марта.