"Мы не потеряли уверенность". Анчелотти оценил камбэк Реала в матче с Ливерпулем

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о победе над английским "Ливерпулем" (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Нелегко добывать такие победы, прежде всего из-за того, как начался этот матч. Но мы никогда не теряли уверенности и понемногу взяли мяч под контроль. В целом, это было невероятное выступление нашей команды.

Конечно, мы не ожидали, что начнем так, как начали, но после 0:2 я подумал о выездном матче с "Ман Сити" в прошлом году и надеялся, что мы сможем сделать то же самое. В итоге получилось даже лучше... Они создавали нам проблемы слева, но когда мы начали действовать лучше в атаках, то немного сдвинули Вальверде к этой зоне, после чего стали лучше защищаться.