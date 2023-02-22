Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы не потеряли уверенность". Анчелотти оценил камбэк Реала в матче с Ливерпулем
Команды выдали удивительную игру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о победе над английским "Ливерпулем" (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Нелегко добывать такие победы, прежде всего из-за того, как начался этот матч. Но мы никогда не теряли уверенности и понемногу взяли мяч под контроль. В целом, это было невероятное выступление нашей команды.
Конечно, мы не ожидали, что начнем так, как начали, но после 0:2 я подумал о выездном матче с "Ман Сити" в прошлом году и надеялся, что мы сможем сделать то же самое. В итоге получилось даже лучше... Они создавали нам проблемы слева, но когда мы начали действовать лучше в атаках, то немного сдвинули Вальверде к этой зоне, после чего стали лучше защищаться.
Я думаю, что сейчас Винисиус Жуниор - самый опасный игрок в мире. Он тот, кто постоянно решает исход матчей.
Мы сыграли только первую часть этого противостояния. Сегодня мы добились успеха, но нам нужно готовиться, что во втором матче придется много терпеть и работать", - приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.
Напомним, ответная игра пройдет 15 марта.
Популярное сейчас
- Реал преподал урок футбола Ливерпулю, а Наполи - Айнтрахту. Главные новости за 21 февраля
- Ливерпуль - Реал 2:5. Красота и величие Мадрида
- Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО