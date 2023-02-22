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"Мы не потеряли уверенность". Анчелотти оценил камбэк Реала в матче с Ливерпулем

Лига Чемпионов
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Команды выдали удивительную игру

"Мы не потеряли уверенность". Анчелотти оценил камбэк Реала в матче с Ливерпулем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о победе над английским "Ливерпулем" (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Нелегко добывать такие победы, прежде всего из-за того, как начался этот матч. Но мы никогда не теряли уверенности и понемногу взяли мяч под контроль. В целом, это было невероятное выступление нашей команды.

Конечно, мы не ожидали, что начнем так, как начали, но после 0:2 я подумал о выездном матче с "Ман Сити" в прошлом году и надеялся, что мы сможем сделать то же самое. В итоге получилось даже лучше... Они создавали нам проблемы слева, но когда мы начали действовать лучше в атаках, то немного сдвинули Вальверде к этой зоне, после чего стали лучше защищаться.

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Я думаю, что сейчас Винисиус Жуниор - самый опасный игрок в мире. Он тот, кто постоянно решает исход матчей.

Мы сыграли только первую часть этого противостояния. Сегодня мы добились успеха, но нам нужно готовиться, что во втором матче придется много терпеть и работать", - приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответная игра пройдет 15 марта.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Источник:
uefa.com

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