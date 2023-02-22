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Клопп: Анчелотти считает, что все решено. Честно, я тоже так думаю

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Ливерпуль" проиграл с крупным счетом

Клопп: Анчелотти считает, что все решено. Честно, я тоже так думаю

Фото: liverpoolfc.com

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Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от мадридского "Реала" (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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"Начало в нашем исполнении было выдающимся. Это были настоящие мы. Это было идеально - именно так, как мы хотели сыграть. Первый тайм был хорошим, за исключением пропущенных голов. При первом голе мы слегка пассивно играли впереди, а второй гол - просто ляп.

То, как мы защищались [при третьем голе], никуда не годится. Так нельзя в игре против команды, которая отлично действует в контратаках. Мы так и не смогли вернуться в прежнее русло. Нужно было играть, как в первом тайме, все 95 минут.

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Мы поедем туда и сыграем в футбол. Это будет серьезное испытание, но сначала мы должны сыграть в Премьер-лиге и обязательно извлечь уроки из этого матча.

Думаю, Карло [Анчелотти] считает, что здесь все решено. Честно, я тоже так думаю в данный момент. Но за три недели [до ответного матча] все может измениться. Мы поедем туда, чтобы победить. Это все, что я могу сказать", - подытожил Клопп.

Напомним, ответная игра пройдет 15 марта.

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В статье: Юрген Клопп Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Источник:
uefa.com

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
22.02.2023 в 10:14
Та грали добре лише 15... 20 хвилин, чи просто більше гасали по полю, спіймали гостей на помилці і заодно змарнували декілька перспективних моментів, а потім гості РЕАЛьно, як удав, придавили і все. "Команди Клоппа", що рвала суперника наразі НЕМА!
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