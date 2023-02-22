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Интер - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Интер - Порту: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Интересное противостояние тем, что в нем сойдутся достаточно равные по силе (на данный момент) команды. "Порту" имеет преимущество в опыте, а "Интер" можно считать лучшим кубковым бойцом. Но, в целом, аргументы по выходу в четвертьфинал имеют обе команды.
Матч состоится в среду, 22-го февраля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.
22 февраля. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" 22:00 "Порту"
Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)
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