Интер - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Интересное противостояние тем, что в нем сойдутся достаточно равные по силе (на данный момент) команды. "Порту" имеет преимущество в опыте, а "Интер" можно считать лучшим кубковым бойцом. Но, в целом, аргументы по выходу в четвертьфинал имеют обе команды.

Матч состоится в среду, 22-го февраля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

22 февраля. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)