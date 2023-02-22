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Лейпциг - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Лейпциг - Манчестер Сити: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Лейпциг - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

С "Лейпцигом" украинский болельщик хорошо знаком. Эта команда соперничала в одной группе Лиги чемпионов с донецким "Шахтером". "Горняки" – в Лиге Европы, а "быки" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где сразу же наткнулись на одного из главных фаворитов соревнований. "Манчестер Сити" еще никогда не выигрывал Лигу чемпионов, но стремится сделать это в ближайшее время. Очередной поход за трофеем продолжается.

Матч состоится в среду, 22-го февраля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

Лига Чемпионов, 1/8 финала
22 февраля. Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг 22:00 Манчестер Сити

Трансляция – Megogo

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити РБ Лейпциг
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