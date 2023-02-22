Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейпциг - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Лейпциг - Манчестер Сити: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
С "Лейпцигом" украинский болельщик хорошо знаком. Эта команда соперничала в одной группе Лиги чемпионов с донецким "Шахтером". "Горняки" – в Лиге Европы, а "быки" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где сразу же наткнулись на одного из главных фаворитов соревнований. "Манчестер Сити" еще никогда не выигрывал Лигу чемпионов, но стремится сделать это в ближайшее время. Очередной поход за трофеем продолжается.
Матч состоится в среду, 22-го февраля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.
Лига Чемпионов, 1/8 финала
22 февраля. Лейпциг, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг 22:00 Манчестер Сити
Трансляция – Megogo
Популярное сейчас
- Министр иностранных дел Словакии послал Виктора Орбана вслед за российским кораблем
- Перевалили за 145 тысяч хороших россиян. Генштаб предоставил данные по актуальным потерям оккупантов
- Реал преподал урок футбола Ливерпулю, а Наполи - Айнтрахту. Главные новости за 21 февраля
- Ливерпуль – Реал 2:5. Видео голов и обзор матча
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО
Новости по теме
- 18:55 Прогнозы на футбол РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22 февраля 2023
- 11:22 Зарубежные Возможный бонус для Шахтера, для Днепра-1 – история. Определяющая еврокубковая неделя для Украины в ТК
- 22:12 Зарубежные Ответные матчи Шахтера и Днепра-1, Малиновский против ПСЖ. Расписание футбола на 20-26 февраля