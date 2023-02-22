"Я облажался". Куртуа высказался о своем фейле в матче с Ливерпулем

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом" (5:2), а также вспомнил свой фейл.

"В момент со вторым голом "Ливерпуля" нам чуть-чуть не повезло, потому что я облажался. Вроде бы контролировал мяч и хотел сразу же отдать пас. Но потом увидел, что Салах остановился, и попытался перевести мяч на правую ногу, но он отскочил от моего колена.

Я в первый раз сыграл в Лиге чемпионов на "Энфилде" в присутствии фанатов. Тот факт, что болельщики "Ливерпуля" аплодировали Модричу и Бензема, только доказывает, что эти люди умеют ценить ребят, которые являются великими игроками", - приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.