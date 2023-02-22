  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Я облажался". Куртуа высказался о своем фейле в матче с Ливерпулем
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я облажался". Куртуа высказался о своем фейле в матче с Ливерпулем

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вратарь "Реала" допустил курьезную ошибку в начале игры

"Я облажался". Куртуа высказался о своем фейле в матче с Ливерпулем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом" (5:2), а также вспомнил свой фейл.

"В момент со вторым голом "Ливерпуля" нам чуть-чуть не повезло, потому что я облажался. Вроде бы контролировал мяч и хотел сразу же отдать пас. Но потом увидел, что Салах остановился, и попытался перевести мяч на правую ногу, но он отскочил от моего колена.

Я в первый раз сыграл в Лиге чемпионов на "Энфилде" в присутствии фанатов. Тот факт, что болельщики "Ливерпуля" аплодировали Модричу и Бензема, только доказывает, что эти люди умеют ценить ребят, которые являются великими игроками", - приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответная игра пройдет 15 марта в Мадриде.

Читайте такжеРадость, потом грусть. Интернет взорвался от эмоций Каррагера во время матча Ливерпуль – Реал
По теме
yellow-arrow
Радость, потом грусть. Интернет взорвался от эмоций Каррагера во время матча Ливерпуль – Реал
yellow-arrow
Пенсионеры, Гарсии и драка у Парк де Пренс: как Ливерпуль последний раз побеждал Реал в финале
yellow-arrow
Лейпциг - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде