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Ливерпуль – первая команда в истории Лиги чемпионов, уступившая с разницей в три мяча, после того как вела 2:0
Клопп перешел от рекордов к антирекордам
фото - Getty Images
"Ливерпуль" уступил на Энфилде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реалу" с разгромным счетом 2:5. "Крансые" стали первой командой, которая проиграла с разницей в 3 мяча, после того как вела 2:0.
"Ливерпуль" повел в матче ещё на 4-ой минуте – красивый гол забил Дарвин Нуньес. Уже на 14-ой Мохаммед Салах с помощью Тибо Куртуа удвоил преимущество. Казалось, что победа в руках англичан, но к концу первого тайма счет уже был 2:2.
"Реалу" также помогли ляп голкипера "Ливерпуля" Алисона и отскок в моменте с первым голом Карима Бензема.
Ответная встреча состоится 15-го марта на Саньяго Бернабеу.
Liverpool have become the first team in Champions League history to lead 2-0 then lose by a three-goal margin ???? pic.twitter.com/HqNojZlHLv— ESPN UK (@ESPNUK) February 22, 2023
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