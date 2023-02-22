  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ливерпуль – первая команда в истории Лиги чемпионов, уступившая с разницей в три мяча, после того как вела 2:0
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль – первая команда в истории Лиги чемпионов, уступившая с разницей в три мяча, после того как вела 2:0

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Клопп перешел от рекордов к антирекордам

Ливерпуль – первая команда в истории Лиги чемпионов, уступившая с разницей в три мяча, после того как вела 2:0

фото - Getty Images

Новина українською

"Ливерпуль" уступил на Энфилде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реалу" с разгромным счетом 2:5. "Крансые" стали первой командой, которая проиграла с разницей в 3 мяча, после того как вела 2:0.

"Ливерпуль" повел в матче ещё на 4-ой минуте – красивый гол забил Дарвин Нуньес. Уже на 14-ой Мохаммед Салах с помощью Тибо Куртуа удвоил преимущество. Казалось, что победа в руках англичан, но к концу первого тайма счет уже был 2:2.

"Реалу" также помогли ляп голкипера "Ливерпуля" Алисона и отскок в моменте с первым голом Карима Бензема.

Ответная встреча состоится 15-го марта на Саньяго Бернабеу.

По теме
yellow-arrow
"Я облажался". Куртуа высказался о своем фейле в матче с Ливерпулем
yellow-arrow
Радость, потом грусть. Интернет взорвался от эмоций Каррагера во время матча Ливерпуль – Реал
yellow-arrow
Пенсионеры, Гарсии и драка у Парк де Пренс: как Ливерпуль последний раз побеждал Реал в финале
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде