Ливерпуль – первая команда в истории Лиги чемпионов, уступившая с разницей в три мяча, после того как вела 2:0

"Ливерпуль" уступил на Энфилде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реалу" с разгромным счетом 2:5. "Крансые" стали первой командой, которая проиграла с разницей в 3 мяча, после того как вела 2:0.

"Ливерпуль" повел в матче ещё на 4-ой минуте – красивый гол забил Дарвин Нуньес. Уже на 14-ой Мохаммед Салах с помощью Тибо Куртуа удвоил преимущество. Казалось, что победа в руках англичан, но к концу первого тайма счет уже был 2:2.

"Реалу" также помогли ляп голкипера "Ливерпуля" Алисона и отскок в моменте с первым голом Карима Бензема.

Ответная встреча состоится 15-го марта на Саньяго Бернабеу.

