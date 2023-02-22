  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. У Сити всего 1 поражение в последних 17-ти матчах ЛЧ с немецкими командами – против Лейпцига в прошлом сезоне
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Сити всего 1 поражение в последних 17-ти матчах ЛЧ с немецкими командами – против Лейпцига в прошлом сезоне

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Получится повторить успех?

У Сити всего 1 поражение в последних 17-ти матчах ЛЧ с немецкими командами – против Лейпцига в прошлом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" только один раз уступил немецким клубам в Лиге чемпионов в последних 17 матчах. Это поражение "горожанам" нанес "Лейпциг" в групповом этапе турнира сезона-2021/2022.

Встреча с "Лейпцигом" состоится сегодня, 22-го февраля, в 22:00.

"Горожане" имеют 3 победы, ничью и поражение в 5-ти последних матчах. 18-го февраля "Сити" сыграл вничью с "Ноттингемом" (1:1).

У "Лейпцига" также 3 победы, ничья и поражение в последних 5-ти встречах. 18-го февраля "РБ" обыграл "Вольфсбург" (3:0).

Ответная встреча пройдет на Этихаде 14-го марта.

По теме
yellow-arrow
Вернер, Силва и Собослай против Холанда, Мареза и Грилиша – составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ Лейпциг – Сити
yellow-arrow
РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22 февраля 2023
yellow-arrow
Ливерпуль – первая команда в истории Лиги чемпионов, уступившая с разницей в три мяча, после того как вела 2:0
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде