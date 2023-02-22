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У Сити всего 1 поражение в последних 17-ти матчах ЛЧ с немецкими командами – против Лейпцига в прошлом сезоне
Получится повторить успех?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" только один раз уступил немецким клубам в Лиге чемпионов в последних 17 матчах. Это поражение "горожанам" нанес "Лейпциг" в групповом этапе турнира сезона-2021/2022.
Встреча с "Лейпцигом" состоится сегодня, 22-го февраля, в 22:00.
"Горожане" имеют 3 победы, ничью и поражение в 5-ти последних матчах. 18-го февраля "Сити" сыграл вничью с "Ноттингемом" (1:1).
У "Лейпцига" также 3 победы, ничья и поражение в последних 5-ти встречах. 18-го февраля "РБ" обыграл "Вольфсбург" (3:0).
Ответная встреча пройдет на Этихаде 14-го марта.
Manchester City have only lost one of their 17 matches against German opposition in the Champions League.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 22, 2023
Their only defeat came in the #UCL group stage last season against... RB Leipzig, their opponents this evening.#RBLMCI
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