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Вернер, Силва и Собослай против Холанда, Мареза и Грилиша – составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ Лейпциг – Сити

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Последний немецкий клуб, победивший Сити в ЛЧ – Лейпциг

Вернер, Силва и Собослай против Холанда, Мареза и Грилиша – составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ Лейпциг – Сити

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig

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Стали известны составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Лейпциг" – "Манчестер Сити". Матч начнется в 22:00.

Склад "Лейпцигу":

  • 21 Блазвих Я. (В)
  • 19 Андре Силва
  • 11 Вернер Т.
  • 23 Гальстенберг М.
  • 32 Гвардиол Й.
  • 16 Клостерманн Л.
  • 27 Лаймер К.
  • 4 Орбан В. (К)
  • 17 Собослай Д.
  • 10 Форсберг Е.
  • 24 Шлягер К.

Состав "Манчестер Сити":

  • 31 Эдерсон (В)
  • 25 Аканджи М.
  • 6 Аке Н.
  • 2 Вокер К.
  • 9 Холанд Е. Б.
  • 10 Грилиш Дж.
  • 8 Гюндоган И. (К)
  • 3 Диаш Р.
  • 26 Марез Р.
  • 16 Родри
  • 20 Силва Б.

Ответная встреча состоится на Этихаде 14-го марта.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити РБ Лейпциг
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