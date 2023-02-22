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Вернер, Силва и Собослай против Холанда, Мареза и Грилиша – составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ Лейпциг – Сити
Последний немецкий клуб, победивший Сити в ЛЧ – Лейпциг
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
Стали известны составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Лейпциг" – "Манчестер Сити". Матч начнется в 22:00.
Склад "Лейпцигу":
- 21 Блазвих Я. (В)
- 19 Андре Силва
- 11 Вернер Т.
- 23 Гальстенберг М.
- 32 Гвардиол Й.
- 16 Клостерманн Л.
- 27 Лаймер К.
- 4 Орбан В. (К)
- 17 Собослай Д.
- 10 Форсберг Е.
- 24 Шлягер К.
Состав "Манчестер Сити":
- 31 Эдерсон (В)
- 25 Аканджи М.
- 6 Аке Н.
- 2 Вокер К.
- 9 Холанд Е. Б.
- 10 Грилиш Дж.
- 8 Гюндоган И. (К)
- 3 Диаш Р.
- 26 Марез Р.
- 16 Родри
- 20 Силва Б.
Ответная встреча состоится на Этихаде 14-го марта.
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