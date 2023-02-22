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Вратарь-рекордсмен Кошта попытается остановить Джеко и Лаутаро – составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ Интер – Порту

Лига Чемпионов
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Кошта отразил 3 пенальти за групповой этап этого сезона ЛЧ

Вратарь-рекордсмен Кошта попытается остановить Джеко и Лаутаро – составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ Интер – Порту

фото: twitter.com/Inter

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Стали известны составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Интер" – "Порту". Встреча начнется в 22:00.

Состав Интера:

  • 15 Ачерби Ф.
  • 23 Барелла Н.
  • 95 Бастони А.
  • 36 Дармиан М.
  • 9 Джеко Е.
  • 32 Димарко Ф.
  • 10 Мартинес Л. (К)
  • 22 Мхитарян Г.
  • 24 Онана А. (В)
  • 20 Чалханоглу Х.
  • 37 Шкриняр М.

Состав Порту:

  • 13 Галену
  • 16 Груич М.
  • 23 Жуан Мариу
  • 12 Зайду
  • 99 Кошта Д. (В)
  • 5 Маркано И.
  • 25 Отавиу
  • 3 Пепе (К)
  • 11 Пепе
  • 9 Тареми М.
  • 8 Урибе М.

Ответная встреча состоится на стадионе Драган в Португалии 14-го марта.

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В статье: Лига чемпионов Порту Интер
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