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Вратарь-рекордсмен Кошта попытается остановить Джеко и Лаутаро – составы команд на матч 1/8 финала ЛЧ Интер – Порту
Кошта отразил 3 пенальти за групповой этап этого сезона ЛЧ
фото: twitter.com/Inter
Стали известны составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Интер" – "Порту". Встреча начнется в 22:00.
Состав Интера:
- 15 Ачерби Ф.
- 23 Барелла Н.
- 95 Бастони А.
- 36 Дармиан М.
- 9 Джеко Е.
- 32 Димарко Ф.
- 10 Мартинес Л. (К)
- 22 Мхитарян Г.
- 24 Онана А. (В)
- 20 Чалханоглу Х.
- 37 Шкриняр М.
Состав Порту:
- 13 Галену
- 16 Груич М.
- 23 Жуан Мариу
- 12 Зайду
- 99 Кошта Д. (В)
- 5 Маркано И.
- 25 Отавиу
- 3 Пепе (К)
- 11 Пепе
- 9 Тареми М.
- 8 Урибе М.
Ответная встреча состоится на стадионе Драган в Португалии 14-го марта.
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