Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейпциг – Ман Сити. 1:1. Гвардиол забивает команде Гвардиолы
Гол за который к его цене добавится несколько миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лейпциг" сравнял счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Отличился наверное самый ценный актив команды на данный момент – защитник Йошко Гвардиол.
Гальстенберг отдал точный пас на Йошко, который оказался в том месте и в то время. Хорват сильным ударом головой направил мяч в центр ворот.
70' Йошко Гвардиол – 1:1.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22 февраля 2023
- CNN: Пекин не планирует предоставлять оружие Москве
- Оказался ненужным Ротаню. Александрию покинул еще один игрок
- Ливерпуль – Реал 2:5. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО
Новости по теме
- 17:45 Прогнозы на футбол РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22 февраля 2023
- 11:22 Зарубежные Возможный бонус для Шахтера, для Днепра-1 – история. Определяющая еврокубковая неделя для Украины в ТК
- 22:12 Зарубежные Ответные матчи Шахтера и Днепра-1, Малиновский против ПСЖ. Расписание футбола на 20-26 февраля
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн