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Лейпциг – Ман Сити. 1:1. Гвардиол забивает команде Гвардиолы

Лига Чемпионов
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Гол за который к его цене добавится несколько миллионов

Лейпциг – Ман Сити. 1:1. Гвардиол забивает команде Гвардиолы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лейпциг" сравнял счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Отличился наверное самый ценный актив команды на данный момент – защитник Йошко Гвардиол.

Гальстенберг отдал точный пас на Йошко, который оказался в том месте и в то время. Хорват сильным ударом головой направил мяч в центр ворот.

70' Йошко Гвардиол – 1:1.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити РБ Лейпциг
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