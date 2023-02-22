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РБ Лейпциг – Манчестер Сити 1:1. Гвардиол разбудил сонных горожан
Быки перевернули игру после перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, 1/8 финала
22 февраля. Лейпциг, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг – Манчестер Сити 1:1
Голы: Гвардиол 70 – Марез 27
"Лейпциг": Бласвих – Клостерман (Хенрикс, 46), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 90) – Лаймер, Шлагер (Айдара, 82) – Собослаи, Форсберг (Нкунку, 66) – Андре Силва (Поульсен, 82), Вернер
"Ман Сити": Эдерсон – Аканджи, Диаш, Аке – Бернарду Силва, Родри – Уокер, Марез, Гюндоган, Грилиш – Холанд
Предупреждение: Хенрикс 90
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