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РБ Лейпциг – Манчестер Сити 1:1. Гвардиол разбудил сонных горожан

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Быки перевернули игру после перерыва

РБ Лейпциг – Манчестер Сити 1:1. Гвардиол разбудил сонных горожан

Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, 1/8 финала

22 февраля. Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Манчестер Сити 1:1

Голы: Гвардиол 70 – Марез 27

"Лейпциг": Бласвих – Клостерман (Хенрикс, 46), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 90) – Лаймер, Шлагер (Айдара, 82) – Собослаи, Форсберг (Нкунку, 66) – Андре Силва (Поульсен, 82), Вернер

"Ман Сити": Эдерсон – Аканджи, Диаш, Аке – Бернарду Силва, Родри – Уокер, Марез, Гюндоган, Грилиш – Холанд

Предупреждение: Хенрикс 90

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
23.02.2023 в 00:03
Ну наVARили господарям нічийку Хоч гостям треба було не заспокоюватись на одном м'ячі, а прагнути забити принаймні другий... Один можна завжди пропустити Холанд в холостому режимі, Гриліш МОНСТР! Так працювати по всьому полю... не тільки в нападі але і в захисті Джекі нарешті повертається в режим Астон Віли.
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Zidane5 (Одесса)
23.02.2023 в 00:00
Дома катком пройдут по РБ и выйдут на Реал/Баварию
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