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Гвардиола: Если от нас ждали победы 4:0, то я прошу прощения. Нам это не под силу
Наставник "Ман Сити" - после ничьей с "РБ Лейпцигом"
Фото: uefa.com
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью в первом матче против немецкого "РБ Лейпцига" (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Я доволен всей игрой, а не только первым таймом. Многие сильные команды уже вылетели из этого турнира. Поэтому если от нас ждали победы 4:0 здесь, то я извиняюсь. Нам это не под силу.
Мы не сделали шаг вперёд во втором тайме. Они стали прессинговать еще. Но мы дали правильную реакцию на пропущенный мяч и хорошо провели последние 20 минут. У нас были хорошие моменты как в первой, так и во второй половине. Ничью можно считать хорошим результатом", — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.
Напомним, ответная игра пройдет 14 марта в Манчестере.
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