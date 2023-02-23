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Винисиус - в числе номинантов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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УЕФА определил четверку претендентов

Винисиус - в числе номинантов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УЕФА огласила четверку претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

За приз поборются:

  • хавбек "Интера" Хакан Чалханоглу - в матче с "Порту" (1:0) пробежал 11,91 км, точность передач - 72%, максимальная скорость - 32 км/ч;
  • вингер "Реала" Винисиус Жуниор - оформил дубль и отдал ассист в поединке с "Ливерпулем" (5:2);
  • вингер "Наполи" Ирвинг Лосано - сделал голевую передачу в игре с "Айнтрахтом" (2:0);
  • хавбек "Манчестер Сити" Рияд Марез - забил гол во встрече с "РБ Лейпциг" (1:1), а также пробежал 11,94 км, точность пасов - 96%.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Хакан Чалханоглу Реал (Мадрид) Интер (Милан) Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Рияд Марез Ирвинг Лосано Винисиус Жуниор
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