Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Винисиус - в числе номинантов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
УЕФА определил четверку претендентов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА огласила четверку претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
За приз поборются:
- хавбек "Интера" Хакан Чалханоглу - в матче с "Порту" (1:0) пробежал 11,91 км, точность передач - 72%, максимальная скорость - 32 км/ч;
- вингер "Реала" Винисиус Жуниор - оформил дубль и отдал ассист в поединке с "Ливерпулем" (5:2);
- вингер "Наполи" Ирвинг Лосано - сделал голевую передачу в игре с "Айнтрахтом" (2:0);
- хавбек "Манчестер Сити" Рияд Марез - забил гол во встрече с "РБ Лейпциг" (1:1), а также пробежал 11,94 км, точность пасов - 96%.
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Who did it best this week? ⭐ @PlayStationEU || #UCLPOTW— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лукаку зарешал. Интер - Порту 1:0. Видео гола и обзор матча
- Источник: Артем Довбик может не сыграть против АЕКа
- СБУ задержала известного пророссийский пропагандиста, который скрывался в монастыре УПЦ МП
- Ливерпуль – Реал 2:5. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн