Манчестер Сити под руководством Гвардиолы впервые сыграл в ЛЧ без замен

В среду, 22 февраля, "Манчестер Сити" на выезде встречался с "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Игра завершилась вничью - 1:1.

Интересно, что главный тренер гостей Хосеп Гвардиола не сделал ни одной замены в течение встречи. Это первый случай, когда 52-летний испанец обошелся без перестановок в матче Лиги чемпионов во главе "горожан". В то же время наставник "красных быков" Марко Розе использовал все 5 возможных замен.

Стоит отметить, что последний раз в турнире подобное случилось в 2018 году. Тогда "Манчестер Юнайтед" не проводил замены в матче с "Ювентусом" - "красные дьяволы" проиграли туринцам (0:1).

Напомним, ответная игра "Ман Сити" - "РБ Лейпциг" пройдет 14 марта в Манчестере.

