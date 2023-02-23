Дворники-убийцы и господство логики. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Это уже была таки-да Лига чемпионов. В сравнении с тем, что мы увидели неделю назад, футбол смотрелся значительно увлекательнее.

И единственное, к чему может придраться взыскательный зритель, это слишком ранний уход из жизни интриги в половине дуэлей. Это, как если бы вы читали остросюжетный детектив, но еще до середины книги вам недвусмысленно объявили, что убийцей был дворник. Так нас развлекали во вторник.

Ливерпуль – Реал 2:5

Айнтрахт – Наполи 0:2

Лейпциг – Ман Сити 1:1

Интер – Порту 1:0

Зрелищность. Достаточно смотрибельными были все матчи, хотя игра в Ливерпуле, конечно же, явно выделялась. Став подлинным футбольным пиршеством и самой зрелищной на всей стадии первых поединков 1/8 финала – не менее дюжины голевых моментов, большинство из которых закончилось взятием ворот.

Интрига. После того как Милитао вывел "Реал" вперед, ознаменовав камбэк после 0:2 на поле соперника, у "Ливерпуля" фактически не было шансов отыграться. Хотя, пожалуй, все решил таки следующий, четвертый гол, забитый Бензема при невольном содействии Гомеса на 55-й минуте.

Наверное, можно говорить о том, что "Айнтрахт" сложил оружие после удаления Коло-Муани на 58-й минуте. Но при этом следует помнить, что он ничего не создал и после того как Осимхен открыл счет в пользу "Наполи" еще на 40-й минуте.

В обоих этих матчах "дворники-убийцы" аккуратно вымели остатки интриги с газона задолго до финального свистка.

А вот "Ман Сити" мог вырвать победу в Лейпциге на 73-й минуте, но удар Гюндогана парировал Бласвих.

Полагаю, что ключевую роль в неудаче "Порту" сыграло удаление Отавио на 78-й минуте. Разумеется, в комплексе с появлением на поле Лукаку, принесшего успех "Интеру" на 86-й. В этих двух случаях, в среду, интрига взяла пусть не самый убедительный, но какой-никакой реванш.

Логика. Максимально соответствует увиденному мною на поле во Франкфурте-на-Майне счет 2:0 в пользу "Наполи". Также вполне справедливы 1:1 в Лейпциге. Думаю, "наиграл" на минимальное преимущество в счете и "Интер", хоть и в последние полчаса.

"Реал", безусловно, заслужил победу в Ливерпуле, но с менее крупным счетом – если говорить о закономерности, с точки зрения соотношения голевых шансов. Однако пять реализованных моментов из семи возможных говорят за себя. В общем, можно говорить о том, что логичными получились все результаты. А такое в футболе бывает крайне редко.

Судейство. На сей раз имеем более серьезные вопросы к арбитражу, причем в двух играх.

На 53-й минуте в Ливерпуле Карвахаль толкнул рукой Нуньеса, и, по мнению моего консультанта Юстаса, это тянуло на пенальти. Забив его, хозяева поля сравняли бы счет (3:3), и вечер для них мог бы стать менее томным.

Я сейчас не говорю о том, изменился ли бы итоговый результат – исключительно о том, что команду Клоппа искусственно лишили шанса на второе дыхание. А там – как знать… Судил румын с венгерской фамилией, ВАРил итальянец Иррати.

И гол "Лейпцига" на 70-й минуте. Юстас: "Я бы свистнул. Фаза, где Гвардиол давит игрока вниз, опираясь на него – отчетливая". И отдельный дополнительный комментарий: "Я уже вообще ничего не понимаю... Очень много стало моментов, где отдано на усмотрение. Так тоже нельзя".

Судил нидерландец с турецкой фамилией – усмотрение было его. И оно однозначно сказалось на исходе поединка.

По сумме всех первых матчей 1/8-й констатируем три возможные ошибки арбитров. Причем, что любопытно, во всех случаях пострадали английские клубы.

Везение. Фортуна полностью сконцентрировала свои усилия на матче, ставшем гвоздем программы, махнув рукой на остальные.

14-я минута: Куртуа дарит мяч Салаху, и тот удваивает счет в пользу "Ливерпуля".

36-я минута: Алиссон подхватил вратарский челлендж, снабдив мячом Винисиуса, который сравнивает счет. Прямо торжество справедливости: кипер дал – кипер вернул.

55-я минута: гол, ставший победным для "Реала" - что ни говорите, а попав в Гомеса после удара Бензема, мяч круто изменил направление полета. Во всяком случае, вратарь на тот удар реагировал, а успел бы к мячу или нет – это уже другой вопрос. А так – остался не при делах.

В данном случае, удача скорее сопутствовала сильнейшим.

Личности. Всего обнаружил их более десятка.

Ярчайшей фигурой этой недели ЛЧ, на мой взгляд, стал мадридец Винисиус – участник пяти голевых моментов "Реала" из семи возможных, включая три забитых мяча. Вторым назвал бы Салаха из "Ливерпуля", несмотря на то, что феерил он только до перерыва. Третьим, пожалуй, неаполитанца Кварацхелию, невзирая на незабитый пенальти.

Отдельного упоминания заслуживают Бензема из "Реала" (два гола плюс пас) и Лукаку, проведший на поле менее тайма и воскресивший атаку "Интера". Еще можно вспомнить Модрича…

Самая яркая личность среди вратарей, без вариантов – Онана ("Интер") с четырьмя важными сэйвами.

Симпатии. Больше всех на атаку и на зрителя отыграли наши "дворники" - "Наполи" и "Реал". В целом удовлетворили, в этом смысле, "Интер", "Ман Сити", "Ливерпуль" и "Лейпциг".

Не так уж плох был до удаления "Порту". А вот однозначно выпадал из общей радужной картины "Айнтрахт": один голевой момент на 5-й минуте – комментарии излишни.

Не прогнозы. Матчи в Мадриде и Неаполе буду смотреть скорее из любви к искусству – как говорится, о дворниках ни слова.

Не стал бы отказывать "Порту" в его возможностях отыграть один мяч на своем поле. И вновь воспою хвалу отмене правила выездного гола: если "Интер" там забьет, хозяевам не нужно будет кровь из носу отвечать аж трижды.

Тогда как "Лейпциг" в Манчестере и вовсе начнет с чистого листа – гол команды Гвардиолы на выезде не принесет нынче форы фавориту пары, и его сопернику не придется идти на заклание с авантюрной обреченностью. Как ни крути, а отсутствие таких "бонусов" лишь на пользу футболу.

За кого буду болеть в парах, где остается интрига? А знаете, пожалуй, за красивую и интересную игру. Как-то не увидел я определяющей разницы в чью-либо пользу, как зритель. В отличие от прошлой недели.

А вот сегодня нам точно есть за кого поболеть. За "Шахтер", который неделю назад понравился, и которому предстоит удержать добытое преимущество во Франции, в отсутствие Мудрика. И за "Днепр-1", который имел бледный вид на Кипре, и которому нужно отыграться, как говорят, без Довбика.

Последнее сегодня представляется менее реальным. Но будем жить – будем видеть.