Не выдержали нервы. Матч Юношеской лиги УЕФА завершился массовой дракой, которая попала на ВИДЕО

Матч юношеской Лиги УЕФА между португальским "Порту" и английским "Ливерпулем" завершился массовой дракой - футболисты повздорили после окончания серии пенальти.

"Ливерпуль" провалил первую же попытку и висел на волоске до последнего "основного" удара Порту, который не реализовали. В седьмом подходе нападающий "драконов" Умару Канде встряхнул перекладину, подарив "красным" выход в следующую стадию. Англичане побежали обнимать своего кипера и по дороге налетели на Канде.

Началась массовая стычка, в которой сложно разобрать участников и их действия. Юноши и тренеры сплелись в хаотическую толпу, которая успокоилась лишь через несколько минут. Видео инцидента попало на камеры:

Here is Ben Doak's busted lip after it looks like the Porto players jumped him after going to celebrate qualifying with his teammates... ????pic.twitter.com/9yqGAQ0nE7