  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Не выдержали нервы. Матч Юношеской лиги УЕФА завершился массовой дракой, которая попала на ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не выдержали нервы. Матч Юношеской лиги УЕФА завершился массовой дракой, которая попала на ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Потасовку устроили футболисты Порту и Ливерпуля

Не выдержали нервы. Матч Юношеской лиги УЕФА завершился массовой дракой, которая попала на ВИДЕО

Фото: UEFA Youth League

UA-Футбол
Новина українською

Матч юношеской Лиги УЕФА между португальским "Порту" и английским "Ливерпулем" завершился массовой дракой - футболисты повздорили после окончания серии пенальти.

"Ливерпуль" провалил первую же попытку и висел на волоске до последнего "основного" удара Порту, который не реализовали. В седьмом подходе нападающий "драконов" Умару Канде встряхнул перекладину, подарив "красным" выход в следующую стадию. Англичане побежали обнимать своего кипера и по дороге налетели на Канде.

Началась массовая стычка, в которой сложно разобрать участников и их действия. Юноши и тренеры сплелись в хаотическую толпу, которая успокоилась лишь через несколько минут. Видео инцидента попало на камеры:

Последствия стычки – три прямых красных (одна у "Ливерпуля", две у "Порту") и разбитая губа вингера Бена Доука. Именно шотландец не забил первый пенальти мерсисайдцев.

По теме
yellow-arrow
Сформировались все четвертьфинальные пары Юношеской лиги УЕФА
yellow-arrow
В Юношеской лиге УЕФА Барселона проиграла со счетом 0:3
yellow-arrow
Сапуга: Мы творили историю Руха в Юношеской лиге УЕФА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Порту Юношеская Лига УЕФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде