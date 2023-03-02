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Не выдержали нервы. Матч Юношеской лиги УЕФА завершился массовой дракой, которая попала на ВИДЕО
Потасовку устроили футболисты Порту и Ливерпуля
Фото: UEFA Youth League
Матч юношеской Лиги УЕФА между португальским "Порту" и английским "Ливерпулем" завершился массовой дракой - футболисты повздорили после окончания серии пенальти.
"Ливерпуль" провалил первую же попытку и висел на волоске до последнего "основного" удара Порту, который не реализовали. В седьмом подходе нападающий "драконов" Умару Канде встряхнул перекладину, подарив "красным" выход в следующую стадию. Англичане побежали обнимать своего кипера и по дороге налетели на Канде.
Началась массовая стычка, в которой сложно разобрать участников и их действия. Юноши и тренеры сплелись в хаотическую толпу, которая успокоилась лишь через несколько минут. Видео инцидента попало на камеры:
Here is Ben Doak's busted lip after it looks like the Porto players jumped him after going to celebrate qualifying with his teammates... ????pic.twitter.com/9yqGAQ0nE7— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) March 1, 2023
Последствия стычки – три прямых красных (одна у "Ливерпуля", две у "Порту") и разбитая губа вингера Бена Доука. Именно шотландец не забил первый пенальти мерсисайдцев.
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