Нагельсманн: ПСЖ очень сложно обыграть - это одна из лучших команд в Европе

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ":

"Для меня важны манера и стиль. Результат может зависеть от нескольких вещей — и у нас больше шансов, благодаря победе со счётом 1:0 в первом матче — но стиль нашей игры зависит от ситуации в сезоне.

Я сказал игрокам, что в среду у нас будет очень важная игра и что нам нужно набраться сил. Эту команду очень сложно обыграть — они входят в число лучших команд Европы", - сказал тренер.