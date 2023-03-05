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Нагельсманн: ПСЖ очень сложно обыграть - это одна из лучших команд в Европе
Тренер понимает, что перед ним стоит серьезный вызов
Фото: twitter.com/FCBayern
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ":
"Для меня важны манера и стиль. Результат может зависеть от нескольких вещей — и у нас больше шансов, благодаря победе со счётом 1:0 в первом матче — но стиль нашей игры зависит от ситуации в сезоне.
Я сказал игрокам, что в среду у нас будет очень важная игра и что нам нужно набраться сил. Эту команду очень сложно обыграть — они входят в число лучших команд Европы", - сказал тренер.
Матч "Бавария" — "ПСЖ" состоится в среду, 8 марта. Игра начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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