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Нагельсманн: ПСЖ очень сложно обыграть - это одна из лучших команд в Европе

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Тренер понимает, что перед ним стоит серьезный вызов

Нагельсманн: ПСЖ очень сложно обыграть - это одна из лучших команд в Европе

Фото: twitter.com/FCBayern

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Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ":

"Для меня важны манера и стиль. Результат может зависеть от нескольких вещей — и у нас больше шансов, благодаря победе со счётом 1:0 в первом матче — но стиль нашей игры зависит от ситуации в сезоне.

Я сказал игрокам, что в среду у нас будет очень важная игра и что нам нужно набраться сил. Эту команду очень сложно обыграть — они входят в число лучших команд Европы", - сказал тренер.

Матч "Бавария" — "ПСЖ" состоится в среду, 8 марта. Игра начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
France 24

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