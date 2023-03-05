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Мбаппе: Мое будущее в ПСЖ не зависит от матча с Баварией
Игрок хочет выиграть Лигу чемпионов, но не считает это принципиальным вопросом
Фото: twitter.com/KMbappe
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что его будущее в парижской команде не зависит от матча с "Баварией" в Лиге чемпионов:
"Зависит ли моё будущее от игры с "Баварией"? Не думаю. Если бы оно было связано с Лигой чемпионов, я бы уехал очень далеко. И это не неуважение к "ПСЖ". Я счастлив в этой команде, думаю лишь о том, как подарить ей положительные моменты.
Церемония празднования звания лучшего бомбардира клуба? Всем большое спасибо, я наслаждался реакцией болельщиков, это было что-то особенное. Всем спасибо, но пора двигаться дальше. "ПСЖ" ждёт большой матч, на котором у нас есть чёткая цель", - сказал Килиан.
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