Мбаппе: Мое будущее в ПСЖ не зависит от матча с Баварией

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что его будущее в парижской команде не зависит от матча с "Баварией" в Лиге чемпионов:

"Зависит ли моё будущее от игры с "Баварией"? Не думаю. Если бы оно было связано с Лигой чемпионов, я бы уехал очень далеко. И это не неуважение к "ПСЖ". Я счастлив в этой команде, думаю лишь о том, как подарить ей положительные моменты.

Церемония празднования звания лучшего бомбардира клуба? Всем большое спасибо, я наслаждался реакцией болельщиков, это было что-то особенное. Всем спасибо, но пора двигаться дальше. "ПСЖ" ждёт большой матч, на котором у нас есть чёткая цель", - сказал Килиан.