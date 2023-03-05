  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Мбаппе: Мое будущее в ПСЖ не зависит от матча с Баварией
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе: Мое будущее в ПСЖ не зависит от матча с Баварией

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Игрок хочет выиграть Лигу чемпионов, но не считает это принципиальным вопросом

Мбаппе: Мое будущее в ПСЖ не зависит от матча с Баварией

Фото: twitter.com/KMbappe

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что его будущее в парижской команде не зависит от матча с "Баварией" в Лиге чемпионов:

"Зависит ли моё будущее от игры с "Баварией"? Не думаю. Если бы оно было связано с Лигой чемпионов, я бы уехал очень далеко. И это не неуважение к "ПСЖ". Я счастлив в этой команде, думаю лишь о том, как подарить ей положительные моменты.

Церемония празднования звания лучшего бомбардира клуба? Всем большое спасибо, я наслаждался реакцией болельщиков, это было что-то особенное. Всем спасибо, но пора двигаться дальше. "ПСЖ" ждёт большой матч, на котором у нас есть чёткая цель", - сказал Килиан.

По теме
yellow-arrow
Нагельсманн: ПСЖ очень сложно обыграть - это одна из лучших команд в Европе
yellow-arrow
Официально: Неймар не сыграет в ответном матче с Баварией
yellow-arrow
Не выдержали нервы. Матч Юношеской лиги УЕФА завершился массовой дракой, которая попала на ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
RMC Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде