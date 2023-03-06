  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Челси – Боруссия Дортмунд. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала турнира
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси – Боруссия Дортмунд. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала турнира

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Челси – Боруссия Дортмунд. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала турнира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует второй поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между дортмундской "Боруссией" и лондонским "Челси".

Читайте такжеАПЛ. Челси – Лидс Юнайтед 1:0. Выход Мудрика в осторожные планы Поттера не вписался

Украинский футболист Михаил Мудрик вошел в заявку "синих" в рамках ЛЧ на вторую часть сезона, наряду с Энцо Фернандесом и Жоау Фелишем. Выйдет ли экс-игрок "Шахтера" вновь в стартовом составе, как и в первом матче? Или усилит игру с замены? Сможет ли "Челси" отыграться и пройти дальше? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 7 марта – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

По теме
yellow-arrow
ПСЖ против Баварии, Шахтер в ЛЕ и матч Днепр-1 -Динамо. Расписание футбола на 6-12 марта
yellow-arrow
Мбаппе: Мое будущее в ПСЖ не зависит от матча с Баварией
yellow-arrow
Нагельсманн: ПСЖ очень сложно обыграть - это одна из лучших команд в Европе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Челси (Лондон) Михаил Мудрик Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде