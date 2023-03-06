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Челси – Боруссия Дортмунд. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала турнира
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует второй поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между дортмундской "Боруссией" и лондонским "Челси".
Украинский футболист Михаил Мудрик вошел в заявку "синих" в рамках ЛЧ на вторую часть сезона, наряду с Энцо Фернандесом и Жоау Фелишем. Выйдет ли экс-игрок "Шахтера" вновь в стартовом составе, как и в первом матче? Или усилит игру с замены? Сможет ли "Челси" отыграться и пройти дальше? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 7 марта – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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