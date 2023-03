UEFA и Adidas представили официальный мяч финала Лиги чемпионов-2023 - ФОТО

УЕФА представил официальный мяч финала Лиги чемпионов сезона 2022/23, который пройдет в Стамбуле.

Производитель мяча – компания adidas.

Мяч выполнен в белых, синих и желтых цветах, а узоры на нем "отдают дань культурному наследию Стамбула", говорится в сообщении.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Это будет второй финал Лиги чемпионов на этой арене, первый прошел в 2005 году.

