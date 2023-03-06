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UEFA и Adidas представили официальный мяч финала Лиги чемпионов-2023 - ФОТО
Дань культурному наследию Стамбула
uefa
УЕФА представил официальный мяч финала
Производитель мяча – компания adidas.
Мяч выполнен в белых, синих и желтых цветах, а узоры на нем "отдают дань культурному наследию Стамбула", говорится в сообщении.
Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Это будет второй финал Лиги чемпионов на этой арене, первый прошел в 2005 году.
The #UCL Pro Ball pays tribute to the cultural heritage of Istanbul ????????@adidasfootball | #createdwithadidas pic.twitter.com/ocyc9ON5wD— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 6, 2023
⚽️ ???? Pick your top 3 years...@adidasfootball | #createdwithadidas pic.twitter.com/h0RcSTl9Pg— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 6, 2023
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