  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. UEFA и Adidas представили официальный мяч финала Лиги чемпионов-2023 - ФОТО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

UEFA и Adidas представили официальный мяч финала Лиги чемпионов-2023 - ФОТО

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Дань культурному наследию Стамбула

UEFA и Adidas представили официальный мяч финала Лиги чемпионов-2023 - ФОТО

uefa

Новина українською

УЕФА представил официальный мяч финала Лиги чемпионов сезона 2022/23, который пройдет в Стамбуле.

Производитель мяча – компания adidas.

Мяч выполнен в белых, синих и желтых цветах, а узоры на нем "отдают дань культурному наследию Стамбула", говорится в сообщении.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Это будет второй финал Лиги чемпионов на этой арене, первый прошел в 2005 году.

По теме
yellow-arrow
Челси – Боруссия Дортмунд. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала турнира
yellow-arrow
ПСЖ против Баварии, Шахтер в ЛЕ и матч Днепр-1 -Динамо. Расписание футбола на 6-12 марта
yellow-arrow
Мбаппе: Мое будущее в ПСЖ не зависит от матча с Баварией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Адидас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде