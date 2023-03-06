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Поттер: Челси будет бороться за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Матч с Боруссией уже во вторник

Поттер: Челси будет бороться за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Фото: Sports Mole

Новина українською

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией". Напомним, что первая игра завершилась победой немецкого клуба со счётом 1:0.

"У нас было несколько игр, в которых мы могли забить больше одного гола, и нам нужно такое же выступление завтра вечером. Мы играем с топ-командой, которая находится в хорошем положении в лиге благодаря серии побед. Ребята находятся в хорошем состоянии и мотивированы. Мы хотим сделать всё возможное для победы.

Как и все, кто связан с "Челси", лучше, когда ты выигрываешь. Все стали немного счастливее. В нашей работе хорошо то, что ваша следующая игра может состояться уже совсем скоро. Так что, как бы мы ни праздновали победу над "Лидсом", во вторник нас ждёт матч с "Боруссией".

Тренировали ли мы исполнение пенальти в случае послематчевой серии? Ребята всегда их тренируют, и мы к серии готовы, потому что такое возможно. Мы хотим решить свою задачу в основное время, но если нет, хорошо, нам придётся пройти через это. И в отсутствие Жоржиньо, который перешёл в "Арсенал", Кай Хаверц был назначен штатным пенальтистом.

Это будет большая и захватывающая игра, шанс войти в восьмёрку лучших Лиги чемпионов. Это будет особенный вечер. Мы думаем о том, чтобы быть позитивными и попытаться выиграть встречу. Это большой вызов для нас. Мы взволнованы этим событием и с нетерпением ждём его начала.

Безусловно, мы находимся под большим давлением, учитывая, что мы играем плей-офф Лиги чемпионов, и мы принимаем это. Матч в Дортмунде был особенным, и я уверен, что завтра на "Стэмфорд Бридж" будет то же самое. Мы с нетерпением ждём матча и возможности побороться за выход в следующий раунд

Кристиан Пулишич в команде. Он тренируется и хорошо выглядит. Относительно Риса Джеймса мы примем решение завтра.

Для Нголо Канте еще слишком рано. У него было две полноценные тренировки, но он хорошо выглядит. Мы собираемся продолжить этот прогресс.

У него давно не было игрового времени. Ему необходимо поработать с группой на полной тренировке, а затем нам нужно увеличить его количество минут. В ближайшее время он не сможет играть весь матч, но тот факт, что он тренируется и приближается, вдохновляет всех", - рассказал Поттер.

Напомним, что поединок "Челси" – "Боруссия" состоится во вторник, 7 марта и начнется в 22:00.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Грэм Поттер
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Источник:
Football London

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