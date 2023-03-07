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Без Неймара, но с Хакими. ПСЖ объявил заявку на игру с Баварией

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В список попали 22 игрока

Без Неймара, но с Хакими. ПСЖ объявил заявку на игру с Баварией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба французского "Пари Сен-Жермен" обнародовала заявку на ответный матч Лиги чемпионов против "Баварии". Заметим, что в списке из 22 игроков нашлось место и для защитника Ашрафа Хакими, которому недавно официально предъявили обвинение в совершении изнасилования.

При этом нет Неймара, который пропустит остаток текущего сезона из-за травмы.

Полностью заявка "ПСЖ" выглядит следующим образом: Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рико, Александр Летелье, Ашраф Хакими, Серхио Рамос, Маркиньос, Хуан Бернат, Нуну Мендеш, Марко Верратти, Фабиан Руис, Данило Перейра, Витинья, Ренату Саншеш, Норди Мукиеле, Карлос Солер, Тимоти Пембеле, Эль-Шадай Битшиабу, Уоррен Заир-Эмери, Исмаэль Гарби, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Уго Экитике.

Напомним, матч "Бавария" - "ПСЖ" состоится завтра, 8 марта в Мюнхене. Первая игра завершилась минимальной победой баварцев.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
07.03.2023 в 11:20
Так шансів у ПСЖ не багато... Утім Мессі та Мбаппе можуть створити гол з нічого. Головне, щоб захист гостей не був прохідним двором!
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