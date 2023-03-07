Вылет Брюгге из текущей Лиги чемпионов – обязательное условие для перспектив украинского чемпиона в следующем турнире

Украина продолжает сохранять шансы на вывод одного из своих представителей автоматически в группу Лиги чемпионов 2023/24. Для этого нужно, чтобы нынешний турнир выиграла команда, которая займет место в зоне Лиги чемпионов в своем чемпионате.

Единственное исключение – это "Брюгге". Его вылет нужен безо всяких оговорок. Неважно, какое место займет "Брюгге" в своем чемпионате, ведь Бельгия в Таблице коэффициентов 2021/22, которая определяет заявку на сезон 2023/24, финишировала ниже Украины. Это означает, что ее представитель в случае победы в Лиге чемпионов априори отберет автоматическое место у одиннадцатой Ассоциации, которой ситуативно (из-за дисквалификации России) является Украина.

"Удобство" или "не удобство" остальных участников плей-офф Лиги чемпионов для Украины зависит от их позиций в своих внутренних чемпионатах.

Отметим, что в первом матче 1/8-й финала Лиги чемпионов "Брюгге" на своем поле уступил "Бенфике" 0:2. Ответный матч состоится во вторник, седьмого марта, в 22:00.