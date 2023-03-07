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Вылет Брюгге из текущей Лиги чемпионов – обязательное условие для перспектив украинского чемпиона в следующем турнире

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Это единственная команда, место которой в национальной лиге не имеет значения в контексте возможного автоматического места для лучшей команды УПЛ

Вылет Брюгге из текущей Лиги чемпионов – обязательное условие для перспектив украинского чемпиона в следующем турнире

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Украина продолжает сохранять шансы на вывод одного из своих представителей автоматически в группу Лиги чемпионов 2023/24. Для этого нужно, чтобы нынешний турнир выиграла команда, которая займет место в зоне Лиги чемпионов в своем чемпионате.

Единственное исключение – это "Брюгге". Его вылет нужен безо всяких оговорок. Неважно, какое место займет "Брюгге" в своем чемпионате, ведь Бельгия в Таблице коэффициентов 2021/22, которая определяет заявку на сезон 2023/24, финишировала ниже Украины. Это означает, что ее представитель в случае победы в Лиге чемпионов априори отберет автоматическое место у одиннадцатой Ассоциации, которой ситуативно (из-за дисквалификации России) является Украина.

"Удобство" или "не удобство" остальных участников плей-офф Лиги чемпионов для Украины зависит от их позиций в своих внутренних чемпионатах.

Отметим, что в первом матче 1/8-й финала Лиги чемпионов "Брюгге" на своем поле уступил "Бенфике" 0:2. Ответный матч состоится во вторник, седьмого марта, в 22:00.

Больше о Таблице коэффициентов и заявке Украины в еврокубках – в профильном телеграмм-канале >>>

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В статье: Лига чемпионов Брюгге
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
07.03.2023 в 12:00
Автор, які коефи на перемогу Брюґе у ЛЧ? Наркоман, чи що?Єдина загроза- це Челсі.
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avatar
scorpius (Ck)
07.03.2023 в 12:20
Напевно такі самі, як і в ШД на перемогу в ЛЄ
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
07.03.2023 в 11:47
Шахтер вперед
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