Внимание к Мудрику. Челси - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Челси" продолжает находиться в глубочайшем кризисе. У АПЛ дела обстоят плохо, хотя в последнем матче удалось победить. В Лиге чемпионов перед "синими" стоит вызов в виде дортмундской "Боруссии". Надо отыграться с отставания в один мяч. Удастся ли? Сыграет ли Михаил Мудрик? Узнаем вечером вторника, седьмого марта, в 22:00.

Прямая трансляция матча состоится на видеосервисе MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Смотреть можно прямо в этой новости.

Лига чемпионов, раунд плей-офф 1/8, ответный матч

7 марта 2023. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

Результат первой игры – 0:1

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол