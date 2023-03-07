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Внимание к Мудрику. Челси - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Боруссия (Дортмунд) - Челси: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Внимание к Мудрику. Челси - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" продолжает находиться в глубочайшем кризисе. У АПЛ дела обстоят плохо, хотя в последнем матче удалось победить. В Лиге чемпионов перед "синими" стоит вызов в виде дортмундской "Боруссии". Надо отыграться с отставания в один мяч. Удастся ли? Сыграет ли Михаил Мудрик? Узнаем вечером вторника, седьмого марта, в 22:00.

Прямая трансляция матча состоится на видеосервисе MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Смотреть можно прямо в этой новости.

Лига чемпионов, раунд плей-офф 1/8, ответный матч

7 марта 2023. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” 22:00 “Боруссия” Дортмунд

Результат первой игры – 0:1

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов
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