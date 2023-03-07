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Внимание к Мудрику. Челси - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Боруссия (Дортмунд) - Челси: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" продолжает находиться в глубочайшем кризисе. У АПЛ дела обстоят плохо, хотя в последнем матче удалось победить. В Лиге чемпионов перед "синими" стоит вызов в виде дортмундской "Боруссии". Надо отыграться с отставания в один мяч. Удастся ли? Сыграет ли Михаил Мудрик? Узнаем вечером вторника, седьмого марта, в 22:00.
Прямая трансляция матча состоится на видеосервисе MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Смотреть можно прямо в этой новости.
Лига чемпионов, раунд плей-офф 1/8, ответный матч
7 марта 2023. Лондон, “Стэмфорд Бридж”
“Челси” 22:00 “Боруссия” Дортмунд
Результат первой игры – 0:1
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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