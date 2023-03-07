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Команда Яремчука на грани вылета. Бенфика - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бенфика - Брюгге: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Команда Яремчука на грани вылета. Бенфика - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

"Брюгге" провел очень хороший групповой этап, сумев выйти в плей-офф по головам леверкузенского "Байера" и мадридского "Атлетико". Но дальше нельзя… По крайней мере, после первого матча противостояния с "Бенфикой" команда Романа Яремчука оказалась на грани вылета. Отыграться с 0:2 будет очень сложно.

Кстати, вылет "Брюгге" полезен Украине в Таблице коэффициентов. Почему? Об этом подробнее – в профильном телеграмм-канале >>>, а здесь смотрим прямую видеотрансляцию матча от MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

Начало матча – 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала, ответный матч

7 марта, 22:00. "Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

Прямая трансляция: Мегого

Текстовый онлайн: UA-Футбол

"Бенфика" - "Брюгге"

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Брюгге
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