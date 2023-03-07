УЕФА вернет деньги болельщикам Ливерпуля, которые не попали или опоздали на финал ЛЧ

УЕФА объявил о выплате компенсаций 19 618 болельщикам "Ливерпуля" за финал Лиги чемпионов 2022 года, когда их команда в Париже играла с "Реалом" (0:1).

Начало матча было задержано на 36 минут из-за беспорядков у "Стад де Франс". УЕФА и министр внутренних дел Франции обвинили в случившимся фанатов "Ливерпуля", на защиту которых встал клуб.

УЕФА пришлось заказать независимый отчет, который выявил, что ответственность за беспорядки перед матчем несёт сама организация. Сегодня, 7 марта, УЕФА объявил, что выплатит болельщикам "Ливерпуля" компенсацию. Её получит те, кто не смог пройти на стадион до 21:00 по местному времени или вообще не смог попасть на "Стад де Франс".

Право на компенсацию также имеют фанаты "Реала" и нейтральные болельщики, испытавшие проблемы со входом на арену.