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Яремчук в старте. Стали известны стартовые составы на матч Бенфика – Брюгге
Есть ли шансы у бельгийцев?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главные тренеры "Бенфики" и "Брюгге" определились со стартовыми составами на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Украинский нападающий бельгийского коллектива Роман Яремчук выйдет на поле с первых минут.
"Бенфика" (старт): Влаходимос – Гримальдо, Отаменди, Антонио Силва, Ба – Шикиньо, Флорентину – Рафа Силва – Жоау Мариу, Эурснес – Рамуш.
"Брюгге" (старт): Миньоле – Силла, Мехеле, Клинтон Мата – Майер, Сова, Ванакен, Нильсен, Бьюнекен – Яремчук, Ланг.
В текущем сезоне Роман Яремчук провел за "Брюгге" 3 матча в Лиге чемпионов и не отличался результативными действиями. В трех последних встречах чемпионата Бельгии форвард выходил на замену, не забивал, но заработал пенальти в поединке против "Гента".
Напомним, что "Бенфика" выиграла первую встречу 2:0.
Стартовый свисток в матче "Бенфика" – "Брюгге" прозвучит в 22:00. Следить за игрой вы можете в
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