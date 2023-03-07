Яремчук в старте. Стали известны стартовые составы на матч Бенфика – Брюгге

Главные тренеры "Бенфики" и "Брюгге" определились со стартовыми составами на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Украинский нападающий бельгийского коллектива Роман Яремчук выйдет на поле с первых минут.

"Бенфика" (старт): Влаходимос – Гримальдо, Отаменди, Антонио Силва, Ба – Шикиньо, Флорентину – Рафа Силва – Жоау Мариу, Эурснес – Рамуш.

"Брюгге" (старт): Миньоле – Силла, Мехеле, Клинтон Мата – Майер, Сова, Ванакен, Нильсен, Бьюнекен – Яремчук, Ланг.

В текущем сезоне Роман Яремчук провел за "Брюгге" 3 матча в Лиге чемпионов и не отличался результативными действиями. В трех последних встречах чемпионата Бельгии форвард выходил на замену, не забивал, но заработал пенальти в поединке против "Гента".

Напомним, что "Бенфика" выиграла первую встречу 2:0.