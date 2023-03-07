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Мудрик в резерве Челси на матч с Дортмундом. Стали известны составы команд
Лондонцам необходимо забивать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главные тренеры лондонского "Челси" и дортмундской "Боруссии", Грэм Поттер и Эдин Терзич соответственно, определились со составами на поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. В составе гостей украинский легионер Михаил Мудрик оказался на скамейке запасных.
"Челси" (старт): Аррисабалага – Кукурелья, Кулибали, Фофана – Чилвелл, Фернандеш, Ковачич, Джеймс – Жоау Фелиш, Хаверц, Стерлинг.
"Боруссия" (старт): Майер – Геррейро, Шлоттербек, Зюле, Вольф – Джан – Ройс, Озкан, Беллингем, Брандт – Алле.
Три недели назад в первой игре соперников Мудрик выходил в основе "Челси". На данный момент та игра остается для него крайней, когда он выходил на поле с первых минут. В минувшие выходные вингер всю игру против "Лидса" просидел в запасе.
Напомним, первый матч между "Челси" и "Боруссией" завершился победой дортмундцев 1:0. Таким образом, "Челси" для прохода в следующий раунд необходимо побеждать с разницей в два гола и больше. Правило выездного гола не действует.
Матч "Челси" – "Боруссия" начнется в 22:00. Следить за игрой вы можете на UA-Футбол в
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