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Мудрик в резерве Челси на матч с Дортмундом. Стали известны составы команд

Лига Чемпионов
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Лондонцам необходимо забивать

Мудрик в резерве Челси на матч с Дортмундом. Стали известны составы команд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главные тренеры лондонского "Челси" и дортмундской "Боруссии", Грэм Поттер и Эдин Терзич соответственно, определились со составами на поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. В составе гостей украинский легионер Михаил Мудрик оказался на скамейке запасных.

"Челси" (старт): Аррисабалага – Кукурелья, Кулибали, Фофана – Чилвелл, Фернандеш, Ковачич, Джеймс – Жоау Фелиш, Хаверц, Стерлинг.
"Боруссия" (старт): Майер – Геррейро, Шлоттербек, Зюле, Вольф – Джан – Ройс, Озкан, Беллингем, Брандт – Алле.

Три недели назад в первой игре соперников Мудрик выходил в основе "Челси". На данный момент та игра остается для него крайней, когда он выходил на поле с первых минут. В минувшие выходные вингер всю игру против "Лидса" просидел в запасе.

Напомним, первый матч между "Челси" и "Боруссией" завершился победой дортмундцев 1:0. Таким образом, "Челси" для прохода в следующий раунд необходимо побеждать с разницей в два гола и больше. Правило выездного гола не действует.

Матч "Челси" – "Боруссия" начнется в 22:00. Следить за игрой вы можете на UA-Футбол в текстовой, видео или аудио трансляциях.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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