ЛЧ. Челси - Боруссия Дортмунд 2:0. Уверенный выход в четвертьфинал

“Челси” приходит в себя? Впервые в 2023 году “Челси” забил два гола в одном матче. Впервые за полгода “синие” победили в двух матчах подряд. Главному тренеру “Челси” Грэму Поттеру давали два матча для исправления кризисной ситуации. Он их выиграл. Вслед за победой над “Лидсом” в Премьер-лиге, “Челси” выиграл 2:0 у “Боруссии” Дортмунд и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Медленное возрождение “синих” происходит без Михайла Мудрика. Стомиллионный украинец во втором подряд матче остается в запасе.

Кажется, что Поттеру наконец-то удалось найти оптимальный баланс. Как и в свое время Томасу Тухелю, ему наконец-то стало очевидно, что для раскрытия лучших качеств атакующих фулбеков Джеймса и Чилуэлла “Челси” нужно играть в три центральных защитника. Так, помимо всего прочего увереннее себя чувствует и Калиду Кулибали, который допускает немало ошибок, действуя в паре. Наконец-то от роли центрфорварда был освобожден Кай Хавертц. Когда атакующее трио состоит из таких гибких, умных и технически одаренных футболистов, как Стерлинг, Хавертц и Феликс, и ни один из них не действует на фиксированной позиции, игра в защите для соперника превращается в кошмар.

И старт матча для “Боруссии” действительно был кошмаром. Уже на старте игры травму получили Юлиан Брандт, который в данный момент показывает лучший футбол в своей карьере. Дортмунд и так вышел на игру без основного кипера Кобеля, а также защитника Рюэрсона и форварда Адейеми. Это была не та команда, которая выиграла десять матчей подряд.

Дортмунд не мог отойти от повреждения Брандта, а “Челси” создавал моменты за моментом. Стерлинг замешкался в штрафной с мячом, Феликс с угла вратарской пробил в руки Майеру, Хавертц промахнулся, затем был удар Кулибали мимо после углового. Все за каких-то три минуты.

Level on the night in the opening exchanges. ⏱#UCL pic.twitter.com/UGoVapS6jW — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 7, 2023

“Боруссии” удалось надолго получить мяч только минуте на двенадцатой. Команда Терзича просто пыталась некоторое время насладиться влаждением. А моментах речь не шла до 17-й минуты, Ройс хорошо пробил со штрафного, но хозяев спас Кепа.

А дальше “Челси” вернулся к атакам на ворота “Боруссии”. Хавертц пробил в штангу после отскока, Феликс – в Майера после углового. Но до перерыва “Челси” все же забил свой гол.

Кай Хавертц, лучший игрок матча, сыграл изобретательно, дав пас пяткой Ковачичу, хорват сблизился с штрафной, затем мяч подхватил Чилуэлл, прострел в штрафную, Стерлинг сначала промахнулся мимо мяча, но затем сам же добавил его в ворота. 1:0. Овертайм или “Челси” нужен был еще один гол.

Его команда Грэма Поттера забила довольно-таки быстро. Вольф рукой прервал прострел Чилуэлла, и к мячу для пробития пенальти подступил Хавертц. Именно он стал пенальтистом “Челси” №1 после трансфера Жоржиньо. Хавертц не мог забить “Борусиии” в восьми предыдущих матчах и казалось, что серия будет продолжена – его удар с пенальти приняла на себя штанга. Но как показал повтор, несколько игроков обеих команд вбежали в штрафную до удара. Со второго раза немец отправил мяч в ворота.

У “Боруссии” не было выхода – нужно было атаковать. У Терзича не было вариантов для усиления. Травмы Адейеми и Мукоко, Рейна уже был на поле. И все же один шанс у “Боруссии” был – Беллингем на попал в ворота с пяти метров.

В целом “Челси” контролировал ход событий. Поттер провел несколько прагматичных замен, и Мудрик ожидаемо остался в запасе. Ворота Кепы были неприступными, “синие” провели несколько контратак и вновь забили, правда из офсайда. В конце игры мяч был у Дортмунда, но BVB так и не смог создать хороших моментов.

2:0 – “Челси” в четвертьфинале Лиги чемпионов. Грозные тучи для Поттера сменяются легкой туманностью. Команда прибавляет. А Дортмунду откровенно не повезло с потерей ключевых игроков в такой важный момент.

Лига чемпионов, раунд плей-офф 1/8, ответный матч. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Боруссия” Дортмунд 2:0 (результат первой игры 0:1)

Голы: Стерлинг 43, Хавертц 53 (пен.)

“Челси”: Аррисабалага – Фофана, Кулибали, Кукурелья – Джеймс, Фернандес (Закария 87), Ковачич (Пулисик 83), Чилуэлл – Феликс (Галлахер 67), Хавертц, Стерлинг (Лофтус-Чик 83)

“Боруссия”: Майер – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Джан – Брандт (Рейна 5), Беллингем, Озджан (Байно-Гиттенс 64), Ройс – Аллер (Мален 77)

Предупреждения: Аррисабалага 65, Фернандес 77, Чилуэлл 90+2, Кукурелья 90+6 – Зюле 41, Вольф 90+2, Беллингем 90+8