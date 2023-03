ЛЧ. Челси - Боруссия Дортмунд 2:0. Уверенный выход в четвертьфинал

“Челси” приходит в себя? Впервые в 2023 году “Челси” забил два гола в одном матче. Впервые за полгода “синие” победили в двух матчах подряд. Главному тренеру “Челси” Грэму Поттеру давали два матча для исправления кризисной ситуации. Он их выиграл. Вслед за победой над “Лидсом” в Премьер-лиге, “Челси” выиграл 2:0 у “Боруссии” Дортмунд и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Медленное возрождение “синих” происходит без Михайла Мудрика. Стомиллионный украинец во втором подряд матче остается в запасе.

Кажется, что Поттеру наконец-то удалось найти оптимальный баланс. Как и в свое время Томасу Тухелю, ему наконец-то стало очевидно, что для раскрытия лучших качеств атакующих фулбеков Джеймса и Чилуэлла “Челси” нужно играть в три центральных защитника. Так, помимо всего прочего увереннее себя чувствует и Калиду Кулибали, который допускает немало ошибок, действуя в паре. Наконец-то от роли центрфорварда был освобожден Кай Хавертц. Когда атакующее трио состоит из таких гибких, умных и технически одаренных футболистов, как Стерлинг, Хавертц и Феликс, и ни один из них не действует на фиксированной позиции, игра в защите для соперника превращается в кошмар.

И старт матча для “Боруссии” действительно был кошмаром. Уже на старте игры травму получили Юлиан Брандт, который в данный момент показывает лучший футбол в своей карьере. Дортмунд и так вышел на игру без основного кипера Кобеля, а также защитника Рюэрсона и форварда Адейеми. Это была не та команда, которая выиграла десять матчей подряд.

Дортмунд не мог отойти от повреждения Брандта, а “Челси” создавал моменты за моментом. Стерлинг замешкался в штрафной с мячом, Феликс с угла вратарской пробил в руки Майеру, Хавертц промахнулся, затем был удар Кулибали мимо после углового. Все за каких-то три минуты.

Level on the night in the opening exchanges. ⏱#UCL pic.twitter.com/UGoVapS6jW