Челси и Боруссия начнут матч с задержкой

В рамках 1/8-й финала Лиги чемпионов "Челси" примет на своем поле "Боруссию" (Дортмунд). Это второй матч противостояния. В первом победила немецкая команда со счётом 1:0.

Матч должен был начаться в 22:00, но произойдет задержка. Вероятно, десятиминутная. Причина – пробки, в которые попал клубный автобус "Боруссии" (Дортмунд).

Отметим, что в стартовом составе "Челси" не будет Михаила Мудрика. Он находится в резерве. Следить за событиями матча можно в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>