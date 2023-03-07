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Челси и Боруссия начнут матч с задержкой
Причина – пробки в Лондоне, куда попал автобус дортмундцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 1/8-й финала Лиги чемпионов "Челси" примет на своем поле "Боруссию" (Дортмунд). Это второй матч противостояния. В первом победила немецкая команда со счётом 1:0.
Матч должен был начаться в 22:00, но произойдет задержка. Вероятно, десятиминутная. Причина – пробки, в которые попал клубный автобус "Боруссии" (Дортмунд).
Отметим, что в стартовом составе "Челси" не будет Михаила Мудрика. Он находится в резерве. Следить за событиями матча можно в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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