Яремчук получил желтую в начале матча с Бенфикой

Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук получил желтую в первом тайме матча против "Бенфики". Форвард пошел в подкат у боковой линии, за что получил от рефери встречи предупреждение.

Для Яремчука это третья желтая карточка со времени его трансфера в "Брюгге" летом 2022 года. В текущем сезоне у него желтых больше голов (3 против 2).