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Яремчук получил желтую в начале матча с Бенфикой
Пошел в жесткий подкат
фото - Getty Images
Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук получил желтую в первом тайме матча против "Бенфики". Форвард пошел в подкат у боковой линии, за что получил от рефери встречи предупреждение.
Для Яремчука это третья желтая карточка со времени его трансфера в "Брюгге" летом 2022 года. В текущем сезоне у него желтых больше голов (3 против 2).
На 23 минуту матча счет во встрече "Бенфика" – "Брюгге" 0:0. Первую игру португальцы выиграли 2:0. Следить за матчем вы можете на UA-Футбол в
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