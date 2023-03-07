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Бенфика открыла счет во втором матче с Брюгге. ВИДЕО
Уже 3:0 по сумме двух игр
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" первой забила в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Брюгге". Результативный удар на свой счет записал Рафа Силва. Атакующий хавбек эффектно внешней стороной стопы с центра штрафной пробил под левую стойку.
Благодаря этому голу на 38-й минуте "Бенфика" увеличила общее преимущество над "Брюгге" по сумме двух встреч до 3:0.
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