Бенфика открыла счет во втором матче с Брюгге. ВИДЕО

"Бенфика" первой забила в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Брюгге". Результативный удар на свой счет записал Рафа Силва. Атакующий хавбек эффектно внешней стороной стопы с центра штрафной пробил под левую стойку.

Благодаря этому голу на 38-й минуте "Бенфика" увеличила общее преимущество над "Брюгге" по сумме двух встреч до 3:0.