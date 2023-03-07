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Челси - Боруссия: Дортмунд вынужден был производить замену уже на пятой минуте
Юлиан Брандт не смог продолжить поединок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 1/8-й финала Лиги чемпионов "Челси" принимает "Боруссию". Первый матч противостояния закончился победой немцев со счётом 1:0.
Однако в начале ответного матча "Боруссию" постигла неприятность. Уже на пятой минуте пришлось менять Юлиана Брандта, потянувшего заднюю поверхность бедра.
Отметим, что матч начался с десятиминутной задержкой. Клубный автобус "Боруссии" попал в пробки, поэтому игроки Дортмунда не успевали на разминку. УЕФА официально отсрочил стартовый свисток.
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