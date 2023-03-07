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Челси - Боруссия: Дортмунд вынужден был производить замену уже на пятой минуте

Лига Чемпионов
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Юлиан Брандт не смог продолжить поединок

Челси - Боруссия: Дортмунд вынужден был производить замену уже на пятой минуте

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 1/8-й финала Лиги чемпионов "Челси" принимает "Боруссию". Первый матч противостояния закончился победой немцев со счётом 1:0.

Однако в начале ответного матча "Боруссию" постигла неприятность. Уже на пятой минуте пришлось менять Юлиана Брандта, потянувшего заднюю поверхность бедра.

Отметим, что матч начался с десятиминутной задержкой. Клубный автобус "Боруссии" попал в пробки, поэтому игроки Дортмунда не успевали на разминку. УЕФА официально отсрочил стартовый свисток.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон)
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