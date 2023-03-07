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На Стемфорд Бридж болельщики Боруссии организовали искусственный туман

Лига Чемпионов
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Перформанс от гостевых болельщиков

На Стемфорд Бридж болельщики Боруссии организовали искусственный туман

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче 1/8-й финала Лиги чемпионов "Челси" на своем поле принимает "Боруссию" Дортмунд. Первый матч противостояния закончился со счетом 1:0 в пользу германской команды.

Болельщики "Боруссии" сумели создать праздничную атмосферу на чужом стадионе. Они запустили "искусственный" туман.

На Стемфорд Бридж болельщики Боруссии организовали искусственный туман - изображение 1

На Стемфорд Бридж болельщики Боруссии организовали искусственный туман - изображение 2

Отметим, что в стартовом составе "Челси" не будет Михаила Мудрика. Он находится в резерве. Следить за событиями матча можно в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон)
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