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На Стемфорд Бридж болельщики Боруссии организовали искусственный туман
Перформанс от гостевых болельщиков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 1/8-й финала Лиги чемпионов "Челси" на своем поле принимает "Боруссию" Дортмунд. Первый матч противостояния закончился со счетом 1:0 в пользу германской команды.
Болельщики "Боруссии" сумели создать праздничную атмосферу на чужом стадионе. Они запустили "искусственный" туман.
Отметим, что в стартовом составе "Челси" не будет Михаила Мудрика. Он находится в резерве. Следить за событиями матча можно в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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