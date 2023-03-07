На Стемфорд Бридж болельщики Боруссии организовали искусственный туман

В матче 1/8-й финала Лиги чемпионов "Челси" на своем поле принимает "Боруссию" Дортмунд. Первый матч противостояния закончился со счетом 1:0 в пользу германской команды.

Болельщики "Боруссии" сумели создать праздничную атмосферу на чужом стадионе. Они запустили "искусственный" туман.

Отметим, что в стартовом составе "Челси" не будет Михаила Мудрика. Он находится в резерве. Следить за событиями матча можно в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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